今年國慶晚會在台北大巨蛋舉辦，還找來台語天后「二姐」江蕙復出開唱，是大巨蛋首場非運動賽事活動，不過國慶晚會結束後昨舉辦首場棒球賽，求被發現外野出現黑色壓痕，引發討論。國民黨台北市議員詹為元建議，北市府體育局應與棒協與聯盟共同討論共同討論出一份針對棒球球場人工草皮養護的規範與SOP，並且建立專家認證的環節，確保場地完整與選手的安全性，也給球迷一個更舒適的看球空間。
詹為元說，雖然遠雄第一時間就有出面回應，並且在比賽前也與中職聯盟還有球團確認比賽場地沒有問題，但室內場地細微的差距當然也會影響球員的表現甚至安全。辦演唱會廠商造成場地傷害，遠雄後續追償是他們自身的權利，但是否有一個客觀可操作化的標準來確認恢復後場地的品質與水準？
詹為元說，畢竟遠雄雖為建築專業但非運動專業，對室內草皮的鋪設或許當初參照他國工法，但後續維護與恢復應該還是要一客觀標準，目前討論球場的規範，大多著重在人工草皮種類的選擇與草長的公分數，養護較少談及，在缺乏客觀標準與專家證明之下，昨天大巨蛋的比賽就流於反正球團跟中職都說ok了，球場跟室外球場比起來已經平坦多了，只是跟之前比起來有些差異，所以還是不錯啦！！就這樣繼續打球了。
詹為元說，大巨蛋問題還是不少，但發現問題後一步一步的解決與改善，彼此都沒有擺爛，持續完善，台灣球場的水準會越來越好。今年是大巨蛋啟用的第一年，相信以後會是球迷都驕傲的國際級球場。
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詹為元說，畢竟遠雄雖為建築專業但非運動專業，對室內草皮的鋪設或許當初參照他國工法，但後續維護與恢復應該還是要一客觀標準，目前討論球場的規範，大多著重在人工草皮種類的選擇與草長的公分數，養護較少談及，在缺乏客觀標準與專家證明之下，昨天大巨蛋的比賽就流於反正球團跟中職都說ok了，球場跟室外球場比起來已經平坦多了，只是跟之前比起來有些差異，所以還是不錯啦！！就這樣繼續打球了。
詹為元說，大巨蛋問題還是不少，但發現問題後一步一步的解決與改善，彼此都沒有擺爛，持續完善，台灣球場的水準會越來越好。今年是大巨蛋啟用的第一年，相信以後會是球迷都驕傲的國際級球場。