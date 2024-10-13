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▲孫安佐在被請下台後，坐在台下哀嚎。（圖／Threads）

星二代孫安佐，昨（12）日在真人秀《拳願之星》中被對手「台中燒打雞」韓森痛扁，連輸3回合慘敗，此事也掀起話題，網路上的討論十分熱烈，如今孫安佐事後在場外哀嚎傷口疑似無法縫針的畫面也曝光，不少網友笑虧他這次會輸是不是「領域沒有完全展開」，更拿孫安佐最喜歡的動漫《咒術迴戰》開酸：「揍術迴戰。」真人秀《拳願之星》昨晚在台中開打，由於孫安佐和「台中燒打雞」韓森的對決實在太吸引人，讓不少粉絲花錢買票入場觀賽，而在賽前記者會上，孫安佐和韓森都互嗆對方，火藥味十分濃厚，不過孫安佐最後卻慘被韓森痛扁，不僅眼角、嘴角和鼻子都在流血，後續更是直接倒地，讓韓森贏了比賽。後續Threads上也有其他網友曝光孫安佐在被請下台後，在場外休息的畫面，只見孫安佐的臉上滿滿都是各種擦傷和血跡，而他還半開玩笑的哀嚎：「這好像不能縫欸！」似乎對於輸了比賽完全不難過，看得出非常享受這場賽事，讓身邊的人不斷替他加油打氣：「兄弟！很棒欸！Respect！」而該影片曝光後，也掀起網友討論，不少人嘲諷孫安佐先前曾誇下海口要募資70萬台幣去烏克蘭打仗一事，狂喊：「這樣還要去烏克蘭嗎」、「還敢去烏克蘭啊」、「這實力要怎麼打仗？」更有網友拿孫安佐最喜歡的動漫《咒術迴戰》大開玩笑，直呼：「根本是揍術迴戰！」不過也有理性粉絲表示，孫安佐以業餘的實力敢上台和職業選手韓森較量，已經勇氣可嘉。