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▲金牌講師住進收容所，機構給予每位流浪漢3張卡片識別身分，同時也拿來領取三餐、門禁卡。（圖／YT@丁胖子金牌講師）

▲金牌講師與其他街友近期被當地政府接到收容所。（圖／YT@丁胖子金牌講師）

▲金牌講師前往當地社區學校進行英文課報名。（圖／YT@丁胖子金牌講師）

▲美國流浪漢收容所三餐菜單，生菜沙拉還有肉食主菜餐餐都有。（圖／YT@丁胖子金牌講師）

▲流浪漢以每2人為一間房入住，每個人都一個單人床。（圖／YT@丁胖子金牌講師）

在一般人的刻板印象中，流落街頭的流浪漢以天地為家，過著有一餐沒一餐的困頓生活，相當可憐，但這個情形卻在美國完全被顛覆！一位飛往美國打黑工的中國網紅「金牌講師」，近期就住進了洛杉磯當地的街友收容所，直接過起，畫面也讓許多網友忍不住眼紅：「美國流浪漢的三餐吃得比我，好住得房間也比我大」。「又要到飯了兄弟們！」去年底在各大影音平台上爆紅的「北美第一中國乞丐」丁胖子金牌講師，從今年6月份突然消失，停止了影片更新，直到近期才回來，並表示自己不斷收到死亡威脅，但也沒有在害怕，決定重新住回街頭，等著這些網路上的仇敵來找自己。沒想到不久後，金牌講師就與其他街友鄰居，一同被當地政府接到收容所居住，還詢問是否需要提供醫療服務，隨後就被送往市中心的收容所，是一棟電梯大樓，以2個流浪漢為一間房的型態居住。除此之外，收容所每天都會提供免費的三餐，公共區域還都有清潔員幫忙進行打掃，而且還會提供街友是否需要到社區學校進修上課的諮詢，金牌講師也在日前表示有打算要嘗試上看看英文課，預計在本周將進行英語程度鑑定。金牌講師「免費住進大別墅」的影片還在持續更新當中，也讓原本許多想看他在街頭苦行生活的網友忍不住崩潰眼紅，「講師現在吃住的已經超過美國8成人了，在洛杉磯市中心有單間房住，還有免費三餐，根本爽翻」、「我承認我眼紅了，吃住免費就算了，居然還有免費外語教學，真不把流浪漢當外國人」、「美國人福利也太誇張了，難怪一堆躺平的流浪漢，日子也過得太滋潤，不用上班賺錢過得還比較好」、「講師用的手機比我還好、住得比我還好、吃的比我還好，我承認我酸了」。