南韓人氣男團RIIZE成員承漢之前被爆出帶未成年女友開房間，錄影邊抽菸等，形象受到打擊，大批粉絲要求他退團，沒想到所屬經紀公司SM娛樂11日宣布他歸隊，就連元彬都跳出來替他說話，「沒能做到讓粉絲幸福，很抱歉。」讓韓網氣炸，認為公司把元彬推上火線收拾殘局，相當不道德。
承漢回歸爆爭議 元彬幫道歉粉絲氣炸
承漢回歸後爭議不斷，還有粉絲送了喪禮花到SM公司樓下，此時元彬跳出來緩頰，「不知道該從哪裡開始說起，鼓起了勇氣試著和BRIIZE說說看想說的話，現在就連在寫這文章的當下，我都很害怕如果文字上傳後，不知道粉絲的想法會是什麼，很擔心、心情戰戰兢兢。」
元彬說，這段期間承漢跟公司以及成員聊了許多，希望粉絲能理解，但沒能做到讓粉絲幸福，他感到相當抱歉，元彬也說，希望粉絲能繼續支持他們，成為他們的力量。但粉絲似乎不買單，認為SM娛樂將元彬推上火線不是明智之舉，甚至有人認為信是公司代寫，看來承漢要順利歸隊，還得經過一番努力。
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承漢回歸後爭議不斷，還有粉絲送了喪禮花到SM公司樓下，此時元彬跳出來緩頰，「不知道該從哪裡開始說起，鼓起了勇氣試著和BRIIZE說說看想說的話，現在就連在寫這文章的當下，我都很害怕如果文字上傳後，不知道粉絲的想法會是什麼，很擔心、心情戰戰兢兢。」
元彬說，這段期間承漢跟公司以及成員聊了許多，希望粉絲能理解，但沒能做到讓粉絲幸福，他感到相當抱歉，元彬也說，希望粉絲能繼續支持他們，成為他們的力量。但粉絲似乎不買單，認為SM娛樂將元彬推上火線不是明智之舉，甚至有人認為信是公司代寫，看來承漢要順利歸隊，還得經過一番努力。