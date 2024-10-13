我是廣告 請繼續往下閱讀

▲RIIZE承漢去年8月被傳出未出道時期和女生的親密床照和接吻照。（圖／X ）

南韓人氣男團RIIZE成員承漢之前被爆出帶未成年女友開房間，錄影邊抽菸等，形象受到打擊，大批粉絲要求他退團，沒想到所屬經紀公司SM娛樂11日宣布他歸隊，就連元彬都跳出來替他說話，「沒能做到讓粉絲幸福，很抱歉。」讓韓網氣炸，認為公司把元彬推上火線收拾殘局，相當不道德。承漢回歸後爭議不斷，還有粉絲送了喪禮花到SM公司樓下，此時元彬跳出來緩頰，「元彬說，這段期間承漢跟公司以及成員聊了許多，希望粉絲能理解，但沒能做到讓粉絲幸福，他感到相當抱歉，元彬也說，希望粉絲能繼續支持他們，成為他們的力量。但粉絲似乎不買單，認為SM娛樂將元彬推上火線不是明智之舉，甚至有人認為信是公司代寫，看來承漢要順利歸隊，還得經過一番努力。