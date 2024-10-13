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▲113年廣播金鐘獎獲獎人安起以主持「大城小時光」節目，發揮創意結合公私部門資源，一舉榮獲單元節目獎、音效獎2個獎項。（圖／高市府提供）

第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮昨（12）日晚間於臺北流行音樂中心舉行，高雄市政府新聞局所屬高雄廣播電臺以「大城小時光」節目獲「單元節目獎」，主持人「安起」也以同節目再獲「音效獎」；「音樂伸展台-古典不古典」主持人「西風」獲得「類型音樂節目主持人獎」等三項大獎，追平歷屆獲獎紀錄。獲金鐘肯定。廣播界年度盛事，廣播金鐘獎12日晚間揭曉，高雄廣播電臺喜奪「單元節目獎」、「音效獎」與「類型音樂節目主持人」三項大獎，不僅代表高廣節目製播品質深受專業評審認可，注重社會關懷的節目獲獎，更彰顯高雄市政府公平城市、社會共好施政目標獲得認同！去年以「光影詩歌」節目榮獲「音效獎」的主持人安起，今年以「大城小時光」榮獲「單元節目獎」與「音效獎」。「安起」帶著節目企畫團隊拜訪眾多公私部門單位，讓聽眾透過聲音認識各種市政服務，獲得評審一致肯定，剪接輕快，節奏鮮明，音效、旁白、訪問三者銜接得宜，是一個聽了就不會忘記的節目。主持人安起表示，「大城小時光」的大城就是高雄，節目透過堆疊基層公務員和民眾的聲音，以及解鎖政府機關聲音檔案，拉近市政服務與民眾的距離，感謝高雄市政府新聞局對資源整合的訓練，以及許多人給予協助，更感謝高雄這座無與倫比的城市。「音樂伸展台-古典不古典」主持人「西風」長年主持古典音樂節目，近年來他開始用台語介紹古典音樂，透過台語的音調之美傳遞古典音樂的魅力獲得評審青睞，肯定主持人「優美的台語，以及用台語知性的介紹古典音樂，為台語人口開啟聆聽古典音樂的大門。」主持人西風表示，古典音樂的美大家都知曉，台語聲韻的美卻少人知，感謝高雄廣播電臺以及聽眾的支持，讓他可以運用逐漸式微的母語，介紹古早時代的旋律。「大城小時光」單元節目每週三、四、五晚間18點45分播出，「音樂伸展台-古典不古典」節目每週五晚間10點播出，歡迎鎖定高雄廣播電臺FM94.3、AM1089收聽精彩節目，亦可上高雄廣播電臺網站線上同步及重溫收聽。