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2024年美國總統大選進入最終倒數，兩黨候選人的經濟政策承諾，特別是在關稅和稅率上的計劃，使美國企業們開始評估即將面臨的經濟風險，其中川普再次提議對中國進口商品徵收高達60%的關稅，並對所有進口商品徵收10%的關稅，這一政策的實施預期將對全球供應鏈產生重大影響，迫使美國企業考慮減少投資、調整營運模式甚至將生產轉移到海外。根據美國投資銀行派傑公司（Piper Sandler）的最新報告，美國前貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）向投資者團體警告，如果川普在大選中勝出，他將迅速執行這一全面的關稅提案。這項政策不僅針對中國，還將對所有進口商品增加稅負，進一步改變全球經濟格局。川普的關稅政策被認為是他重塑美國製造業的核心手段，但也帶來企業經營成本上升和消費者物價上漲的風險。派傑投資公司的報告指出，川普若當選，很可能在上任不久後即宣布新一輪關稅政策，尤其是針對中國。該報告引述了川普前貿易代表萊席爾與投資者團體的對話，強調川普在第二個任期內對貿易政策的執行速度會比第一個任期更快。美國共和黨候選人川普在競選期間多次提到，將對中國提出、其任期內曾實施過多輪對中國的關稅措施，並堅稱這些政策有助於保護美國工業。然而，分析師指出，這些關稅政策也導致美國國內產品價格上升，消費者和企業雙方都面臨成本上升的挑戰。根據里契蒙聯邦儲備銀行的調查，約30%的公司因選舉不確定性推遲了投資計劃，部分企業則考慮縮減規模或將生產轉移至更具成本效益的國家。美國成衣和鞋類協會（AAFA）指出，關稅政策自2020年以來已導致相關產品價格每年上漲5%至10%，使得許多企業不得不削減利潤以吸收成本。AAFA政策資深副總裁赫爾曼（Nate Herman）表示，隨著關稅壓力越來越大，許多企業已無法繼續以縮減利潤的方式來應對，這進一步削弱了企業的競爭力，但他也強調，對中國商品徵收更高關稅是否真能如川普所預期的那樣促使製造業回流美國，仍是未知數。過去幾年來，美國至少有14家紡織廠因無法應對成本壓力而關閉，顯示出政策效果未必如預期理想。儘管川普競選團隊對萊席爾的具體言論並未正式表態，但他們並沒有否認這些計劃的可能性，僅強調「除非是川普總統親自發布的政策，否則任何政策都不應該被視為正式政策」。