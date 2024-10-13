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▲節目《天才衝衝衝》日前在錄影過程中爆發爭議，楊繡惠突怒控遭到徐乃麟（左）羞辱，右為助理主持籃籃。（圖／天才衝衝衝粉專）

▲徐乃麟在記者會向楊繡惠喊話，兩人正式破冰。（圖／記者李政龍拍攝）

節目《天才衝衝衝》日前在錄影過程中爆發爭議，楊繡惠突怒控遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上節目，雙方一度隔空喊話，鬧得關係尷尬，最後楊繡惠先開直播向徐乃麟道歉，承認自己處理方式不當，徐乃麟也在記者會上喊話要對方來上《天才衝衝衝》，風波正式落幕，今（13）日東風衛視《挑戰吧大神》預告明將舉辦記者會，兩人將首度破冰合體，一次把話說清楚。東風衛視發聲表示：「東風衛視《挑戰吧大神》明天將舉辦特別記者會，現場將有主持人徐乃麟與節目來賓楊繡惠出席，並針對近期備受關注的和解事件做出說明。這是兩位藝人在事件後首次共同公開出席，將分享心路歷程及未來合作計畫。」這是徐乃麟和楊繡惠在風波過後首次合體現身，受到外界高度關注。先前徐乃麟才在記者會上向楊繡惠喊話：「我都會直接道歉，我都跟唐從聖道歉100次了，跟妳道歉有什麼關係。」他強調自己的情緒來得快也去得快，「我說大家有心結了，但沒有說要封殺楊繡惠，我沒有這個能力封殺任何人，妳要吃我豆腐儘量吃，我這個老豆腐還有人吃，我希望繡惠不要放在心上。」並邀請對方再來上《天才衝衝衝》。而楊繡惠隨後也回應，因為平常都是在節目上互動比較多，因此誤會徐乃麟的意思，她強調自己不會討厭徐乃麟，「我現在已經重建我的心靈 ，知道大哥是開玩笑的，一切相安無事，我還是會很尊敬乃哥的，謝謝乃哥。」不僅如此，她也稱徐乃麟是可敬的對手，「他要找我鬥嘴，我還是會跟他鬥嘴，謝謝乃哥的原諒。」