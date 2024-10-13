未來一週天氣較為穩定，中央氣象署預報員張承傳指出，明（14）日天氣和今（13）日類似，各地晴到多雲，基隆北海岸、東部有些許降雨，午後南部及各地山區有局部大雨，週二、週三（10/15、10/16）水氣稍多，降雨範圍擴大，週四、週五（10/17、10/18）回到與今天類似，週六（10/19）東北季風南下，北部、東半部降雨機率提高，天氣轉為不穩定，週日有熱帶擾動在關島的訊號。

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明天天氣變化不大　降雨熱區一次看

張承傳表示，明天台灣各地及澎湖、金門大多維持「晴到多雲」的穩定天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有一些零星短暫陣雨，南部、各地山區午後有局部短暫雷陣雨，南部、中部山區有局部大雨；氣溫部分，白天高溫東半部29至30度，西半部31至32度，全台低溫24至25度。

▲本週台灣大致上是溫暖且晴朗穩定的好天氣，直到週六東北季風、鋒面南下，北東降雨會增多。（圖／中央氣象署）
▲本週台灣大致上是溫暖且晴朗穩定的好天氣，直到週六東北季風、鋒面南下，北東降雨會增多。（圖／中央氣象署）
週五前晴朗舒適　週六東北季風、鋒面夾攻

張承傳說明，週二、週三台灣將會轉為北風的環境，導致迎風面的水氣略微增加，基隆北海岸、大台北、東半部拳天有不定時局部短暫降雨，其它地區則轉為多雲到晴，南部、中部山區午後持續有短暫雷陣雨。週四、週五又回到和今明兩天相似，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有零星短暫陣雨。

一直週六天氣才會有較明顯的變化，張承傳提醒，週六會有一道鋒面通過，緊接在後的是另一波東北季風增強，水氣再次變多，北部、東半部降雨機率提高，轉為局部短暫陣雨，中南部影響較少，反而因為風向，主要是晴到多雲的好天氣，午後南部、山區還是有局部短暫雷陣雨。

此外，有模式顯示下週末有熱帶擾動訊號，張承傳指出，菲律賓東方海面仍有一些低壓在發展，下週日（10/20）過後確實不排除有熱帶性低氣壓或颱風的生成可能，不過由於還有段時間，氣象署將持續觀察，並提供最新天氣預報。

▲未來5天，台灣氣溫回升，感受溫暖，下波東北季風預估週六報到，北部、東半部將會降溫。（圖／中央氣象署）
▲未來5天，台灣氣溫回升，感受溫暖，下波東北季風預估週六報到，北部、東半部將會降溫。（圖／中央氣象署）

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