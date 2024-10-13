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▲高雄市鳳山區公所舉辦鳳山新城樂重陽敬老活動，吸引鳳山區1萬多位長輩與會。(圖／記者黃守作攝，2024.10.12)

▲高雄市鳳山區公所舉辦鳳山新城樂重陽敬老活動，吸引鳳山區1萬多位長輩及民意代表與會。(圖／記者黃守作攝，2024.10.12)

▲鳳山區長石慶豐(右)進行摸彩活動。(圖／記者黃守作攝，2024.10.12)

▲鳳山區長石慶豐(右)進行摸彩，抽取萬元禮券得主，為整個敬老活動掀起高潮。(圖／記者黃守作攝，2024.10.12)

高雄市鳳山區公所12日，在鳳山區衛武營都會公園，舉辦鳳山新城樂重陽敬老活動，以表達對長輩的關懷和感謝，活動在熱舞組曲表演，展現長輩多面向才藝，帶動現場歡樂氣氛，並在萬元禮券等豐富獎項摸彩助興下，為整個敬老活動掀起高潮。這項由鳳山區公所主辦的鳳山新城樂重陽敬老活動，是由鳳山區區長石慶豐主持，有立法委員林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、柯志恩、許智傑、市議員劉德林、張漢忠、陳慧文、鄭安秝．鍾易仲、李雅靜服務團隊、鳳山區里長等人，以及鳳山區1萬多位長輩與會。鳳山區區長石慶豐表示，鳳山區公所為了推廣銀齡心世代雄好來逗陣，乃舉辦重陽敬老活動，主舞台區規劃藝人歌唱、鳳邑社區社團活力演出、摸彩活動，周邊活動安排有義剪、按摩、闖關互動等，阿公阿嬤參與活動還有機會品嚐美味壽桃，讓長輩歡喜呷百二。石慶豐說，農曆九月九日重陽節，為我國敬老節，重陽節旨在弘揚傳統孝順美德，並提醒大家關注高齡長者的身心健康，此次鳳山新城樂重陽敬老活動在衛武營都會公園舉辦，是鼓勵長輩參與戶外活動，促進社交互動。石慶豐指出，高雄市政府持續積極推廣老人福利，從居住、醫療健康、經濟扶助、長期照顧服務等各方面，均行之有年，此次，透過舉行2024鳳山新城樂重陽敬老活動，配合政府推行快樂學習世代共融計畫及為增進代間學習及凝結共識，活動熱情邀請鳳山區長輩走進自然中共同學習新知識，並安排多項遊戲互動闖關，促使老年世代與年輕世代相互學習和資訊交換，以增進代間關係及文化傳承。