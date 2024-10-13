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季後挑戰賽第2戰，系列賽以0：2落後的樂天桃猿，今（13）日在主場桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅，進行背水一戰，樂天推出球隊勝投王魔神樂先發，獅隊則由39歲老將羅昂應戰。2局上，獅隊胡金龍敲出中右外野方向的深遠落地安打，首次攻佔上得點圈，可惜接連2個打者遭到解決，沒能率先搶分，而羅昂在2局下仍沒有被敲安，投出6上6下。比賽來到3局，統一先後靠著林佳緯安打、邱智呈保送上壘，結果陳傑憲敲出一游間滾地球，形成雙殺打，獅隊連2局錯失得分的機會，目前3局上結束，統一0：0樂天。