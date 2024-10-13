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▲港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑賽活動，由健身教練帶領選手做暖身操。(圖／台灣港務公司提供)

▲港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑賽活動，由台灣港務公司董事長李賢義(右4)鳴槍起跑。(圖／台灣港務公司提供)

▲港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑賽活動，選手起跑盛況。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司12日，在花蓮縣鯉魚潭，舉辦港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑賽活動，期能以運動作為媒介，喚起社會大眾對花蓮的關注，為花蓮觀光產業注入新活力。台灣港務公司港務盃花蓮鯉魚潭環潭路跑賽活動，是由台灣港務公司董事長李賢義主持，吸引1500餘名在地鄉親及外地路跑愛好者參加，交通部及花蓮縣政府代表均到場致意並為參賽者加油打氣。台灣港務公司董事長李賢義表示，位處台灣東部的花蓮自接連遭受到地震及颱風侵襲影響後，當地的旅遊環境和經濟都面臨了極大衝擊，台灣港務公司積極響應交通部振興花蓮災後旅遊的號召，日前已辦理太平洋公園─員眷健走活動3梯次，共創造1500餘名之振興人流，並提供參加者在地名產伴手禮。李賢義說，港務公司也鼓勵公司內部及相關子公司到花蓮，舉辦各類公務會議、業務交流及觀摩活動等，藉以活絡當地交通、旅宿，其綜合振興效益已逾千萬元。李賢義指出，港務公司為進一步結合運動觀光經濟，此次與花蓮縣體育會整合在地人力與資源籌備規劃2024港務盃鯉魚潭環潭路跑賽活動，並於昨天舉辦，設有「勇敢催下去10K組」與「花蓮依舊美5K組」兩個項目，總獎金高達29萬3千元，其中10K組、5K組冠軍分別可獲得新台幣18000元、10000元之獎金，另外，每位參賽者亦可獲得面額300元的振興券，可在花蓮當地多家商店使用，攜手在地業者共襄盛舉，藉由健康活動，以實際行動持續支持花蓮地方經濟的復甦，來促進地方經濟的效益。