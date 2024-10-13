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▲蕭敬騰、Summer透露婚禮前一天心情。（圖／記者吳翊緁攝）

▲蕭敬騰甜吻Summer的手，現場閃瞎眾人。（圖／記者吳翊緁攝）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）在2023年登記結婚，將於今（13）天晚上在台北萬豪酒店補辦婚宴，現場總共有600名賓客到場祝福，而他們的婚禮主色調以藍白為婚宴現場主要色系，希望讓賓客有種走進新人家中花園參加派對的感受。大約下午4點多，蕭敬騰牽著愛妻Summer的手出場，還在現場接吻2次，非常甜蜜，還可以看到Summer戴著蕭敬騰送的13.33克拉鑽戒現身，蕭敬騰透露，這個戒指的含意是「一生愛妳除不盡」。今日婚禮上，可以看到蕭敬騰穿著白色西裝，緊牽著Summer的手出場，Summer則身穿白色深V羽毛禮服現身，在拍照環節，2位新人被狂拱現場接吻，蕭敬騰隨即害羞親吻Summer，接著就牽起老婆的小手親了一下。蕭敬騰透露，因為整個過程Summer都很忙碌，所以他本來以為對方會頭痛到睡不著，沒想到很快就聽到對方睡著的聲音；Summer也透露，他們有一個生活小習慣，就是蕭敬騰一定要聽到她先睡著的聲音，才能夠入睡，而她則是如果蕭敬騰先睡著，她就會失眠。蕭敬騰和Summer也說，他們其實一直在想要不要辦婚禮，但後來覺得除了他們自己之後，也想要感謝家人、朋友、長輩、媒體等，「是為你們而辦」，且本來覺得去年登記之外，應該馬上辦會比較好，但他們有點懶，一直在逃避這件事，最後隔了一年才正式辦婚禮，「如果再不辦，就真的不會辦了，所以才想趕快辦。」蕭敬騰和Summer也透露，雖然婚禮有許多朋友贊助，但還是砸了百萬籌辦。而今天Summer手上的大鑽戒相當閃亮，被問到是幾克拉，她透露，其實那是之前蕭敬騰求婚的那枚鑽戒，是13.33克拉，花了千萬入手，蕭敬騰透露，那枚戒指背後含意就是「一生愛妳除不盡」。被問到婚禮之後是否會去度蜜月？他們表示之後會有短短幾天的放假時間，不過就是很短暫的旅行，蕭敬騰還笑說，其實自己平時很喜歡待在家裡。