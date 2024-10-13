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▲高雄市政府勞工局舉辦泰國體育文化嘉年華活動。(圖／記者黃守作攝，2024.10.13)

▲高雄市政府勞工局副局長陳石圍(站立者)致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.10.13)

▲泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮(站立者)致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.10.13)

高雄市政府勞工局於今(13)日，在鳳山運動園區，舉辦泰國體育文化嘉年華活動，讓泰國移工有適當運動休閒，保持身心健康，並促進彼此文化交流機會。高雄市政府勞工局泰國體育文化嘉年華活動，是由高雄市政府勞工局副局長陳石圍主持，有泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮、菲律賓駐台代表處高雄分處領事事務助理白茉琳等人，以及泰國移工與會。高雄市政府勞工局副局長陳石圍表示，高雄市目前有6萬7千餘名外國籍勞工朋友，感謝大家平時在工作崗位上認真打拼，為高雄市的經濟建設貢獻付出，勞工局平時除了提供法令及生活諮詢、入廠輔導的服務，同時透過舉辦傳統節慶、藝文欣賞及體育休閒活動，希望讓勞工朋友在工作之餘，也有適當休閒娛樂，保持身心健康，並促進彼此文化的交流，並為高雄注入多元活力與多樣化的生活方式。陳石圍說，該局為讓泰國移工有適當運動休閒，保持身心健康，並促進彼此文化交流機會，乃舉辦此一泰國體育文化嘉年華活動，盼能使大家開心快樂的歡聚，共同為所支持的球隊加油，所有參賽隊伍可以盡情在球技上切磋、精進，積極爭取最高榮譽。活動現場穿插勞工權益及職安衛生宣導，勞工局也提供外籍人士法令生活諮詢、入場輔導服務，並規劃傳統節慶、藝文欣賞及體育休閒等活動，鼓勵外籍移工及新住民從事正當休閒活動，維持身心健康，促進同鄉互動交流。泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮指出，感謝高雄市政府勞工局舉辦此次的泰國體育文化嘉年華活動，規劃由泰國籍移工朋友組隊進行藤球與足球比賽，有18隊報名足球預賽產生8強，角逐最高14000元獎金，報名藤球的有32隊，將爭奪冠軍及10000元獎金。參賽的泰國籍移工說，很高興來台灣工作，還能從事自己喜歡的運動，透過下班及假日期間進行練球，可與伙伴在一起相聚聊天，訓練身體並提升球技，工作時也比較能夠專心，很高興來參加比賽，認識許多有相同運動興趣的隊伍，希望以後可以繼續在球場上碰面，促進彼此文化交流機會。