日前在台中市中區一處路口，明明街頭人行道號誌已經變為紅燈，卻有位牽著柴犬的飼主無視燈號直接走上斑馬線，結果才走幾步，後方的狗狗卻開始「狂搖頭」，掙脫牽繩後衝回人行道，畫面曝光也讓大批網友感嘆：「狗狗都知道該守規則，不該闖紅燈！」
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近期分享一段42秒長的行車紀錄器影片，事發地點是在10月5日晚間得台中市中區南京路、雙十路一段的交叉路口，當時街頭行人號誌秒數倒數結束，轉變為紅燈的一瞬間，一位牽著柴犬的飼主恰巧到了路口。
而就在飼主與狗狗踏上第一個斑馬線枕木的瞬間，行人穿越號誌的燈號已經完全轉變為紅燈，沒想到狗狗飼主依舊打算繼續往前，但是走道第四個枕木時，後方柴犬突然開始不斷搖頭、晃動身體，將牽繩掙脫之後，主人才一臉疑惑回頭看，但狗狗卻已經率先回頭走回一旁的人行道，主人才只好拿著牽繩一起回頭。
這段影片曝光後，也讓車上目擊者感慨表示「柴犬都知道紅燈就不能再走了」，其他網友也紛紛搖頭「連狗都知道要看紅燈了，阿怎麼有些台灣人還不會看」、「柴犬：人類真的要好好保護自己」、「這狗成精了吧」、「好聰明，怕被車撞所以要快點退回去」。
事實上，據《道路交通管理處罰條例》第 78 條規定，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮者，可依法處新臺幣五百元罰鍰。
原影片連結：https://youtu.be/Jo9jtSciZ9A
影片授權／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
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而就在飼主與狗狗踏上第一個斑馬線枕木的瞬間，行人穿越號誌的燈號已經完全轉變為紅燈，沒想到狗狗飼主依舊打算繼續往前，但是走道第四個枕木時，後方柴犬突然開始不斷搖頭、晃動身體，將牽繩掙脫之後，主人才一臉疑惑回頭看，但狗狗卻已經率先回頭走回一旁的人行道，主人才只好拿著牽繩一起回頭。
這段影片曝光後，也讓車上目擊者感慨表示「柴犬都知道紅燈就不能再走了」，其他網友也紛紛搖頭「連狗都知道要看紅燈了，阿怎麼有些台灣人還不會看」、「柴犬：人類真的要好好保護自己」、「這狗成精了吧」、「好聰明，怕被車撞所以要快點退回去」。
事實上，據《道路交通管理處罰條例》第 78 條規定，行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮者，可依法處新臺幣五百元罰鍰。
原影片連結：https://youtu.be/Jo9jtSciZ9A
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