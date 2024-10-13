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▲蕭敬騰（右）和Summer（左）的世紀婚禮在今日登場。（圖／記者吳翊緁攝）

▲吳宗憲今日現身祝賀蕭敬騰。（圖／記者吳翊緁攝）

▲曾國城（左）祝福蕭敬騰和Summer，還和新人一起合照（圖／記者吳翊緁攝）

▲賈靜雯和修杰楷也現身蕭敬騰婚宴上。（圖／記者吳翊緁攝）

▲李李仁（右一）、陶晶瑩（左二）夫妻帶著2個孩子一起現身。（圖／記者吳翊緁攝）

金曲歌王蕭敬騰、經紀人老婆Summer（林有慧）世紀婚禮在今（13）日登場，在演藝圈擁有好人緣的他們，現場也有約600名賓客到場，包括「龍五」向華強夫妻、曾國城、陳喬恩、明道、徐乃麟、林熙蕾、賈靜雯、修杰楷、陶晶瑩、李李仁等人都陸續到場。向華強和向太陳嵐今日現身婚禮，也透露和蕭敬騰初相識的過程，還說當初辦活動的時候，向華強大方開口說，「你唱一首我就捐100萬人民幣（約新台幣455萬元）」，結果蕭敬騰一口氣唱了5首歌。向華強帶著向太現身蕭敬騰婚宴，大方祝福「他們一定會白頭到老、恩愛永遠」，被問到為何會和蕭敬騰相識？向太透露，其實是因為很喜歡蕭敬騰的歌曲，就連向華強也都很好奇這個人，「因為唱歌真的很好聽」。之後有一次向太在香港舉辦慈善活動，也特別動用各界方法找到蕭敬騰來獻唱，當天還剛好是向華強的生日，向華強就說，只要蕭敬騰唱1首歌，就捐100萬人民幣，沒想到蕭敬騰隨後就唱了5首歌，讓向華強一口氣捐出500萬人民幣（約新台幣2276萬元）。向太也說，因為很多人都說蕭敬騰和她兒子向佐很像，還有人以為蕭敬騰是她流落在外的小孩，之後她就認對方當乾兒子，蕭敬騰也都叫她媽。向華強也送上祝福，表示他和向太結婚至今已經44年，所以也希望蕭敬騰和Summer可以一路走到44年，白頭偕老到最後。今天現場也眾星雲集，包括曾國城、徐乃麟、吳宗憲、舒淇、陳喬恩、明道、李李仁陶晶瑩夫妻、修杰楷賈靜雯夫妻、方芳芳、郭台銘妻子曾馨瑩、小禎、王偉忠、蔡康永、唐綺陽、林熙蕾夫妻等人都到場。不過天王周杰倫和五月天主唱阿信卻缺席婚禮，蕭敬騰則說，其實是因為自己的問題，9月才發喜帖，太晚通知了，對方的演唱會行程早就已經決定好了，「沒關係，我覺得大家都給我們真誠的祝福。」