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與共和黨總統候選人川普關係密切的華府保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）近期發表聲明，指出該單位遭到「敵對外國行為者」攻擊，美國聯邦當局則認為這是來自中國駭客的攻擊；該智庫公關長馬克·洛特爾（Marc Lotter）向外界證實此消息，但強調這樣的攻擊「不足為奇」。美媒《政客》（Politico）指出，「美國優先政策研究所」是川普在2020年大選落敗後成立，匯集安置了數百位川普執政時期的前朝官員，他們負責研議政策力求協助川普重返執政，也被認為是川普上任後的準內閣成員，亦即「白宮候任者」（White House-in-waiting）。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導提到，該智庫的戰略地位使其在當前政治環境中備受攻擊，尤其是來自對手國家的網路攻擊，而美國聯邦當局則認為該研究所受到了中國駭客的攻擊。「美國優先政策研究所」公關長洛特爾聲明指出，當「具有敵意的外國行為者」試圖滲透該智庫的資訊技術並不奇怪，並指出「威脅行為者的策略、技術和程序與我們所見過的民族國家資助的活動類似，使我們能夠快速補救和響應。」他指出，作為川普聯盟的主要政策團體，AFPI不斷面臨來自「敵對外國行動者」的攻擊，但該機構已與全球領先的網路安全專家合作，進一步強化系統，並將繼續捍衛其作為「美國優先運動」領導團體的角色。該智庫董事長麥克馬洪 （Linda McMahon）身兼川普正式移交工作的聯合主席，集團總裁兼執行長羅林斯 （Brooke Rollins） 則曾擔任川普國內政策委員會主任，很可能在川普獲勝後擔任幕僚長。