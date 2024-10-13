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▲今日孫安佐出席潮流市集活動，敬業帶動全場氣氛。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲孫安佐曝光父母孫鵬、狄鶯對他參加拳賽的反應。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

星二代孫安佐昨（12）日在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，沒想到慘遭痛扁，流了滿臉血。今日孫安佐出席潮流市集活動，儘管鼻青臉腫，臉上都是血漬、繃帶，幾乎「毀容」，他還是敬業帶動現場氣氛，直喊：「剛打完感覺很爽，一切就像動漫劇情的發展！」全場民眾齊喊孫安佐三個字，更是要掀翻屋頂，讓他受到英雄般的歡迎。孫安佐透露，這次自己只練了2、3個禮拜的時間，覺得自己未來還有很大的進步空間，但這次的經驗還是讓他玩得很開心，「我一直都想打一場男子漢的比賽，想說能不能撐久一點，雖然輸但是全力以赴到最後。」他更喊話酸民自己來體驗看看，強調自己是「說到做到」，在比賽結束後，他也有去就醫，眉毛縫了2針。孫安佐表示自己有看到影像回放，覺得第一回合很可惜，「第一回合真的是有機會，但就輸了這樣，我覺得我算輸了，但我我沒有退縮啊！我絕對沒有退下去！」他也強調自己之後會打更多比賽，評論無論好壞都有看過，傷勢會等它慢慢自己好，透露自己打完拳賽立刻就去慶功了，「醫院去完就去慶功宴，辛苦完要開心一下！」孫安佐也透露，有傳訊息跟爸爸孫鵬說拳賽結果，「我爸滿肯定我的，說我算很帥。」由於他這趟回台北之後就直奔活動，經紀人也透露這是早已安排好的行程，雖然還沒有和媽媽見到面，但狄鶯很擔心，比賽現場雖然有留父母的位置，但爸爸人在日本拍戲，他則希望狄鶯不要在現場看，怕媽媽會難過，坦言媽媽看了之後肯定有嚇到，「但我能做的就是盡量跟她說沒什麼問題。」