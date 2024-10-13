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基隆市長謝國樑罷免案落幕，罷免並未成功，且不同意票還逼近9萬票，國民黨贏得漂亮。謝國樑今（13）日在晚上6點時抵達國民黨基隆市黨部，接受群眾歡呼。謝國樑哽咽致詞，感謝基隆市民支持，明天開始，會用更正面、更快樂的態度推動基隆市政。他也深深向市民鞠躬致意。謝國樑說，今天罷免投票已經結束，這場勝利屬於全體基隆市民，他對基隆的未來所做出的選擇表達深深感謝，他對基隆的承諾，也一定會用生命守護，他感謝前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，以及所有國民黨的團隊近來協助站台與鼓勵。對於拆樑團隊，謝國樑也說，他們沒有輸，因為這是基隆70年來第一次的罷免投票，大家用民主方式展現民意，他承諾會用更謙卑態度，持續與公民團體溝通，每年第四季也會邀他們到市府做深度座談，商討如何改善基隆市政，也會打給罷免的領銜人，一起討論如何讓基隆市政更好，明天開始會努力規劃市政，請大家繼續給市府鼓勵、鞭策。謝國樑說，最後還是要感謝上帝，說著說著，謝國樑就哽咽落淚。他說，這場罷免，過程不是很容易，但因為有信仰，才讓他能到今天，他也希望，愛充滿城市、充滿所有家庭。最後謝國樑說，選戰結束，日子要回歸正常，市府團隊 這幾個月沒有被這場罷免拖延、影響，還是繼續努力做好工作，明天開始也會用更正面、更快樂的態度，推動市政。