我是廣告 請繼續往下閱讀

針對媒體引用立法院預算中心指出「前瞻部分補助地方縣市治水案件執行進度落後的問題」，經濟部水利署今（13）日回應，就治水工程具複雜性和需要跨年度執行的特性，水利署已積極採取多項措施確保順利推進，提升整體防洪與排水保護能力。水利署表示，截至113年8月底，前瞻計畫「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」自106年起至114年，每二年為一期，第1至第3期執行率已達100%，第2期和第3期預算雖有部分保留至第4期執行，但僅約1%的保留預算不影響整體計畫，第4期預計年底可達98%以上。部分尚未發包的案件主要因為前期測設和用地作業尚未完成，水利署每月召開執行會議與地方政府溝通，協助解決問題，加速可立即發包工程的進行。另因應物價上漲及缺工缺料，已要求地方政府增籌配合款，以促進發包進度，同時加強非汛期的施工進度，經採取相關措施後，已完成第1至3期預算支應經費執行。水利署提到，今年度颱風帶來的豪大雨考驗各縣市水利設施及治水成效，以107年0823豪雨事件總淹水面積達4萬5,872公頃，經持續推動治水迄今，今年7月間凱米颱風總淹水面積1,819公頃，至本次山陀兒颱風總淹水面積僅185.34公頃，已逐步降低。以高雄土庫溪已完成五甲尾嘉興橋上游區段整治，在102年康芮颱風時，24小時雨量309毫米，淹水面積約80公頃，這次山陀兒颱風，24小時雨量312毫米，岡山地區已無積淹水。為加速各地尚未完成的治水工程，政府已增加明年度的治水預算，經濟部及各相關部會預算總額將達551億元，比今年度增加159億元。這筆額外經費將投入到全台各地，尤其是過去受到災害影響、尚未完成治水工作的區域，以儘速推動工程進展，避免未來颱風或豪雨帶來的水患風險。