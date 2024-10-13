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▲湯姆克魯斯為《不可能的任務》系列費盡心力，過去5年只拍了兩部電影，就是這系列的7、8集。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯（右起）住在英國的這幾年，和凱特王妃、威廉王子都成為好友，彼此曾不只一次在重要公開活動上合體。（圖／美聯社／達志影像）

全球矚目的好萊塢超級巨星湯姆克魯斯，近期又有重大的決定，將搬離他過去5年主要居住的英國，回到故鄉美國，好和養子康納及朋友們更接近。他這5年待在英國多是為了拍攝《不可能的任務：致命清算》上下集，據稱下集的拍攝終於在10月10日結束，他也可以安心回美國，過去5年就像是一次「漫長的出差」。如果不是新冠肺炎爆發，讓湯姆克魯斯無法如原定前往義大利拍《不可能的任務》第7、8集，只好把劇組移至倫敦近郊的片場，以當地為根據地，他就不會在英國待上5年。這5年他盡情感受英倫不同於美國的風情，也常在當地公開活動上亮相、幾乎成了英國娛樂界的名人。他大讚倫敦是融合傳統和現代的好地方，對那兒的高檔私人俱樂部摸得熟透，連之前和俄羅斯名媛交往，也是帶她到這些場所約會，既可以盡情享受，又不用怕狗仔騷擾，他甚至在倫敦購買了豪宅，因此英國媒體相信，他雖然搬回美國，還是偶爾會回英國看一看。5年之中湯姆克魯斯最大的收穫，應該是和英國王儲威廉王子及其妻凱特王妃交上朋友，透過他們使他不但在慈善活動露臉頻率增加、公眾形象大提升，而有威廉與凱特的幫助，他在英國演藝界得到的資源也更豐富。相信他回到美國後，還是不會斷了跟他們的聯繫。回到美國後的湯姆克魯斯，要面對的又是外界對他家庭生活的好奇。他的養女已結婚，親生女兒舒莉和他斷聯多年，過去是跟母親凱蒂荷姆絲在紐約相依為命，現在已經去念大學，也拋掉父姓，湯姆克魯斯只剩養子康納，還和他最有互動了。