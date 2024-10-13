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▲Offermann自19世紀創立於德國，運用高品質的皮革打造出經典且具現代感的皮具產品，每一件產品皆反映出品牌對於細節與品質的極致追求。（圖／記者陳美嘉攝）

百貨業者持續引進頂級品牌提供消費者更加豐富且精緻的時尚購物選擇。擁有百年歷史的德國頂級皮件品牌Offermann進駐義享時尚廣場，12日開幕當天特別邀請集藝人、畫家與詩人身份於一身的吳翔震以及中洲建設總經理黃瀚霆等人擔任剪綵嘉賓，完美體現Offermann對創意、工藝和美學的高度追求。Offermann品牌亞太地區執行長張育斌指出，Offermann將此次進駐義享視為進軍台灣市場的重要里程碑，同步推出2024年全新秋冬商品「漢諾威」與「多特蒙德」系列等取材自德國歷史悠久城市，將城市線條與人文生活解構入設計的兩大系列。這不僅象徵著品牌對德國工藝與創新的致敬，更是對台灣菁英消費者提供卓越產品的承諾。擔任開幕剪綵活動嘉賓的吳翔震作為藝人、畫家與詩人的身份與歷練，完美體現其個人特質的多元性與精緻時尚度。他在各領域中的卓越表現，與Offermann對工藝和創意的追求相契合。為了慶賀Offermann進駐高雄義享時尚廣場，開幕剪綵活動中，吳翔震還親筆題詩在頂級精緻的Offermann專用皮料上，以真摯豐沛之情頌讀詩文。Offermann自19世紀創立於德國，秉持著卓越的手工製作精神，運用高品質的皮革打造出經典且具現代感的皮具產品，每一件產品皆反映出品牌對於細節與品質的極致追求，深受全球商務人士與俱時尚品位愛好者的青睞。產品涵蓋手提包、公事包、錢包、皮帶等。Offermann義享店開幕期間，凡單筆購物滿30,000元的前10名消費者，將可獨得藝人吳翔震在立體皮製小牛裝飾上親筆手繪「福山美緻」群山圖騰與簽名的限量精美皮製禮物。