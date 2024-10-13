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▲「二層泡鷄白湯 神宮寺」以創新的二層泡鷄白湯拉麵為招牌。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「二層泡鷄白湯 神宮寺」以創新的二層泡鷄白湯拉麵為招牌。（圖／記者陳美嘉攝）

喜愛日本美食的民眾不必飛出國就能享受與日本零時差的美味。漢神巨蛋獨家引進日本名古屋的拉麵品牌「二層泡鷄白湯 神宮寺」海外直營首店，神宮寺以創新的二層泡鷄白湯拉麵為招牌，從濃郁湯底到綿密的泡沫、使用中粗扁麵條，搭配精心挑選的叉燒與各式配料，再以新鮮蔬菜點綴，為饕客帶來一場味覺與視覺的雙重饗宴。「二層泡鷄白湯 神宮寺」社長中谷英人表示，台灣擁有多元且豐富的美食文化，而日本拉麵更是深受台灣民眾的喜愛，在漢神巨蛋開設首家海外直營店，希望能將這份獨特的鷄白湯拉麵與沾麵呈獻給台灣的朋友，也期盼能在此地吸引更多熱愛拉麵的顧客。主打商品「二層泡鷄白湯拉麵」以其濃郁豐厚的湯頭聞名，特色在於其精心熬煮的濃郁鷄白湯湯頭，湯底細膩滑順，帶有豐富的層次感，再將打成泡狀的濃稠泡沫鷄湯加在原鷄白湯上面形成的「雙層湯」，由於泡狀湯汁的加入，讓奶油感更加強烈，也更容易與麵條充分結合，並融合多種香料和食材，口感豐富。愛吃辣的顧客還可品嚐辣味版本，帶來更加刺激的味覺享受。在日本廣受好評的沾麵，使用日本國產北海道精選的小麥粉製作的粗麵，採用特殊製法，讓湯汁更容易依附在麵條上，麵條彈牙有嚼勁。沾麵的沾醬更是大有來頭，濃郁的鷄白湯湯底加入以鰹魚和鯖魚為主的魚介醬油醬汁和鰹魚香味油，讓濃郁的鷄白湯透過魚介的深邃味道與風味來平衡。吃完麵條及配料後，剩下的醬汁可以選擇「鰹魚高湯」或「柑橘高湯」的湯底，加在沾醬裡面稀釋，享受每一滴湯汁的美味。