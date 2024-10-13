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▲陶晶瑩也全家出動獻祝福。（圖／記者吳翊緁攝）

▲金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）世紀婚禮在今（13）日登場。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰與經紀人Summer今（13日）晚在台北萬豪酒店補辦婚宴，賈靜雯和修杰楷帶著女兒Angel、咘咘、波妞現身，3位女兒也受邀擔任花童，賈靜雯分享新人抱著跟大家一起玩的心態，非常輕鬆，至於紅包？修杰楷說是厚厚一疊，絕對誠意滿滿。賈靜雯和修杰楷帶著3位女兒出席蕭敬騰婚禮，賈靜雯提到新人一點都不緊張，「Summer跟老蕭就抱著玩的心態。」被問到紅包多少，修杰楷說，「會送上滿滿的祝福！」今天就把寶貝女兒交給他們了。而陶晶瑩、李李仁也帶著兒女到場，李李仁分享愛情長跑祕訣，「就是不斷地一直跑就對了！」陶晶瑩則幽默說，「大家彼此忍耐！」兒子則祝福新人幸福美滿，不要吵架。金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）在2023年登記結婚，將於今（13）天晚上在台北萬豪酒店補辦婚宴，現場總共有600名賓客到場祝福，而他們的婚禮主色調以藍白為婚宴現場主要色系，希望讓賓客有種走進新人家中花園參加派對的感受。大約下午4點多，蕭敬騰牽著愛妻Summer的手出場，還在現場接吻2次，非常甜蜜，還可以看到Summer戴著蕭敬騰送的13.33克拉鑽戒現身，蕭敬騰透露，這個戒指的含意是「一生愛妳除不盡」。