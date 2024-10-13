台灣的夜市文化相當吸引人，除了近年越來越多的大型花園夜市之外，還有許多年代悠久「老街廟宇型夜市」，仍屹立不搖地持續吸引遊客，其中基隆廟口夜市就是最具代表性的景點。不過在新北市，卻有一個同樣擁有百年歷史的「新莊廟街夜市」，在近年來卻變得相當冷清，目前當地面臨的困境也曝光了。
新莊歷史百年夜市變冷清了！在地人吐露心聲
近期在社群平台Threads上，有網友分享自己睽違10年再次造訪新莊的廟街夜市，但明明該是大量人潮湧現的星期五晚上尖峰時段，街廟夜市卻只看到空空一片，幾乎可以說完全沒有遊客，這讓他忍不住好奇：「雖然我不住新莊，不過人到底去哪了？有新的夜市嗎 是不是都被吸到宏匯廣場惹？請新莊人跳出解惑」。
貼文曝光後也順利吸引大批新莊在地人跳出回應，最終可以彙整出幾個重點，首先是「新莊廟街夜市」在數年前開始大量出現娃娃機店取代原本的店家，導致夜市多樣性與可逛性下滑，吃的店家也變得更少，還有現場停車位也不好找，種種因素也讓一票新莊人感慨表示：「新莊老街夜市真的回不去了，娃娃機店超多」、「小時候會去那邊吃蒙古烤肉跟牛排，但後來都收了」、「新莊的商圈早就轉移到幸福路周邊了」、「連娃娃機都收了不少，平日根本沒人、假日幾隻貓路過罷了」、「板橋人目前沒辦法走新月橋過去也很傷」。
最後則是當地知名景點與交通要道「新月橋」，在今年0403大地震時8條吊索鬆脫，目前雖然已經重新開啟橋梁光雕，但主橋段仍然是封閉狀態無法通行，種種因素綜合下來，才讓原PO目睹了週五巔峰時段仍人煙稀少的「新莊廟街夜市」。
新莊廟街夜市歷史超悠久！比艋舺還要早發展
實際查看「新莊廟街夜市」的Google地標，當地累積了9806則評論，卻僅有3.8顆星的稍低評價，當地的夜景與廟宇成為遊客公認的好評景點，但夜市的多樣性不足，一進去街區都只能看到娃娃機，也對遊客再次造訪的吸引力不足。
事實上，新莊廟街夜市這塊街區，白天是擁有百年歷史的老街，晚上變成美食夜市，早在300年前的清朝就已經相當繁華，在當時曾有「一府、二鹿、三新莊」之封號，是直到後期新莊的河港淤積嚴重，才被位於台北萬華區的「艋舺」所取代。
因為新莊發展的早，在當時就有慈祐宮與武聖廟興建而成，而新莊老街也沿著這兩大信仰中心開始發展，包含新莊路214巷，有知名的油飯、赤肉鹹圓仔湯，以及豆花店；新莊路上武聖廟則有香菇赤肉羹。
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近期在社群平台Threads上，有網友分享自己睽違10年再次造訪新莊的廟街夜市，但明明該是大量人潮湧現的星期五晚上尖峰時段，街廟夜市卻只看到空空一片，幾乎可以說完全沒有遊客，這讓他忍不住好奇：「雖然我不住新莊，不過人到底去哪了？有新的夜市嗎 是不是都被吸到宏匯廣場惹？請新莊人跳出解惑」。
貼文曝光後也順利吸引大批新莊在地人跳出回應，最終可以彙整出幾個重點，首先是「新莊廟街夜市」在數年前開始大量出現娃娃機店取代原本的店家，導致夜市多樣性與可逛性下滑，吃的店家也變得更少，還有現場停車位也不好找，種種因素也讓一票新莊人感慨表示：「新莊老街夜市真的回不去了，娃娃機店超多」、「小時候會去那邊吃蒙古烤肉跟牛排，但後來都收了」、「新莊的商圈早就轉移到幸福路周邊了」、「連娃娃機都收了不少，平日根本沒人、假日幾隻貓路過罷了」、「板橋人目前沒辦法走新月橋過去也很傷」。
最後則是當地知名景點與交通要道「新月橋」，在今年0403大地震時8條吊索鬆脫，目前雖然已經重新開啟橋梁光雕，但主橋段仍然是封閉狀態無法通行，種種因素綜合下來，才讓原PO目睹了週五巔峰時段仍人煙稀少的「新莊廟街夜市」。
新莊廟街夜市歷史超悠久！比艋舺還要早發展
實際查看「新莊廟街夜市」的Google地標，當地累積了9806則評論，卻僅有3.8顆星的稍低評價，當地的夜景與廟宇成為遊客公認的好評景點，但夜市的多樣性不足，一進去街區都只能看到娃娃機，也對遊客再次造訪的吸引力不足。
事實上，新莊廟街夜市這塊街區，白天是擁有百年歷史的老街，晚上變成美食夜市，早在300年前的清朝就已經相當繁華，在當時曾有「一府、二鹿、三新莊」之封號，是直到後期新莊的河港淤積嚴重，才被位於台北萬華區的「艋舺」所取代。
因為新莊發展的早，在當時就有慈祐宮與武聖廟興建而成，而新莊老街也沿著這兩大信仰中心開始發展，包含新莊路214巷，有知名的油飯、赤肉鹹圓仔湯，以及豆花店；新莊路上武聖廟則有香菇赤肉羹。