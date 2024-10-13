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▲10月初受到連續颱風假的影響，流感疫苗接種數比起去年同期要少。（示意圖／NOWnews資料畫面）

你身邊開始咳嗽的人變多了嗎？近日天氣明顯轉涼，許多診所也開始出現就醫人潮，耳鼻喉科醫師張弘近期也發文表示，上呼吸道患者增加，診所驗到多位流感陽性患者，主要症狀為高燒和全身痠痛，醫療量能恐受到挑戰，對此，張弘醫師也認為「今年是反常的一年」，同時呼籲民眾出入人多公共場所戴口罩、勤洗手。張弘醫師日前在臉書分享，這1、2年延燒的疫情（新冠、流感），於今年7-8月轉淡。但隨著天氣轉涼，觀察到上呼吸道患者增加，挑戰診所醫療量能，驗到多位A型流感陽性，主要症狀為高燒、全身痠痛，趕快給予克流感藥物，皆得到明顯改善，「克流感藥物用到快斷貨」。張弘也表示，自己常跟患者比喻，得流感就像生了一場重病，即使過關了，還可能有久咳、精神不濟的後遺症。張弘也認為，2024年可以說是反常的一年，「流感於夏季5-6月仍流行，7-8月轉淡後，10月又開始增加」後續疫情會不會又上去，仍需密切觀察，同時也呼籲民眾流感疫苗打起來，出入人多公共場所戴口罩、勤洗手。日前疾管署副署長羅一鈞也表示，受到颱風假的影響，流感疫苗接種數比起去年同期要少，而2024年的新冠、流感兩種疫情，原本就預估會在11月底至12月初升溫，但東北季風報到全台轉涼，因此評估呼吸道疫情恐提早一個月報到，不排除11月初就會升溫。