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首屆「華航馬拉松」星光夜跑12日於台北大佳河濱公園盛大開跑，賽事包括半程（21K）馬拉松組、健康樂跑（10K）組及親子休閒（5K）組，吸引近萬名海內外跑者共襄盛舉，寫下國內半程馬拉松賽事夜跑參賽人數最多紀錄。華航馬拉松結合星光熠熠的音樂派對與風格別具的生活市集，打造嶄新型態運動嘉年華，創造全齡同樂、親子共跑的珍貴回憶與畫面，寓路跑於娛樂，跑出健康新生活。華航馬拉松星光夜跑由董事長謝世謙、總經理高星潢主持鳴槍儀式，交通部常務次長林國顯、民航局局長何淑萍、副局長林俊良、航政司司長韓振華、觀光署國際組組長黃易成、及台北市政府體育局副局長蔡培林、觀傳局副局長蕭君杰也蒞臨現場，共同揭開賽事序幕。華航感謝所有跑者的支持，提供長程線、區域線不限航點機票抽獎，賽事個人獎金最高 3 萬元；跑者賽前物資及完賽禮包更多達數十項豐富商品，包含亞洲多國 eSIM、共享乘車 9 折優惠及多款能量補給品等。此外，賽事周邊產品設計秉持永續理念，採用環保咖啡紗製作紀念衣、選用無淋膜紙杯外，毛巾及完賽禮提袋等物資均可重複使用，衣保袋更兼具旅行登機包實用功能，完賽證書以電子化方式提供；也有逾千名參賽者志在跑步，選擇永續組別，以行動為環境盡一份心力。為推動全民樂活運動，華航馬拉松星光派對力邀金曲天團宇宙人、人氣創作歌手 9m88，以及代表台灣參與巴黎文化奧運的世界 DJ 大賽冠軍 DJ Question Mark 帶來嗨翻全場的精湛演出，現場更集結近 30 家特色攤位，異國美食、文創手作等吃喝玩樂一站式體驗，開創國內馬拉松新風格，現場氣氛宛如嘉年華般熱鬧不已，參賽者也直呼是非常難忘的路跑經驗。華航特別感謝所有協辦單位及熱心參與的數百名志工們，並邀請所有跑者及熱愛運動的民眾明（2025）年再相會，與華航一起「Go running Go flying」。華航重視台灣體育發展，長期支持本土球隊及體育選手，培養體壇新星，定期舉辦公益運動營，拋磚引玉培育學童體能發展，倡議健康運動生活之餘，也關懷弱勢族群的社會參與，華航馬拉松與中華視障路跑運動協會合作，提供公益參賽名額，並攜手台北市臻佶祥協會推廣惜食計畫，將當日物資分享予弱勢家庭，擴大落實企業永續發展的願景與責任，以全民運動回饋社會。