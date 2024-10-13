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TPBL元年季前熱身賽的最後一場賽事，由台啤永豐雲豹對決新竹御嵿攻城獅，聯盟兩大後衛高錦瑋和高國豪「雙高」對決，最終高錦瑋以33分10助攻以及致勝助攻的表現，壓過高國豪的16分3助攻，雲豹終場以99：98取勝。此役上半場雲豹一度落後22分，但最終完成翻盤，高錦瑋終場前助攻洋將威廉斯打進逆轉拋投，隨著高國豪傳球失誤，比賽也就此結束，雲豹反而以1分之差取勝。上一周雲豹絕殺戰神，這一場小高率隊逆轉，雲豹今年夏天雖然改組，但年輕球員打出潛力和活力，讓人期待他們「另類」的衛冕賽季。雲豹主帥查爾斯賽後表示，平時練習時花了很多心思訓練防守布陣，但今天上半場球隊努力程度不夠，只做到練習時的50%，中場時告訴球員若想要贏球，要努力達到我灌輸他們的東西，提醒他們要努力加強防守。至於外籍主力克羅馬之所以沒上，是因為上周他打完之後鼠蹊部不舒服，雖然後者很想打，但球隊還是決定讓他休息，下一場我們還有一場友誼賽對台南。賽後受訪時，談到今天的比賽，高錦瑋表示，自己上半場失誤太多，節奏掌控這一塊沒有控制得很好，「中場時有和教練討論，他要我做一些簡單的選擇，從那裏面去做進攻。最後一擊我本來想自己進攻，但看到威廉斯有空檔，其實去年就有和他做很多擋拆，他很信任我，我也很信任他，非常感謝隊友。」今天對決高國豪，高錦瑋認為感覺很特別的，稱讚對方是進攻手段很多的後衛，「對位到他，我非常專注，沒有想太多，就是善用優勢就是透過擋拆去創造機會。」而高國豪則認為高錦瑋的實力擺在那裡，稱對方前陣子去中國大陸打比賽，打球的方式和風格提升一個等級，「他能帶領他的隊友打得更流暢、輕鬆，進攻端也很果決，我也能感受到他的身體素質，跟之前不太一樣了。」對此高錦瑋則說，自己前陣子有去NBL鍛鍊，但沒有獲得很多上場時間，因此回來台灣打球非常珍惜。另外NBL的比賽身體對抗強度很高，他訓練上也有特別加強這一塊。