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▲張小燕透露，在蕭敬騰和Summer之間可以看到彼此崇拜恩愛的眼神。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer今（13）日在台北萬豪酒店補辦婚宴，現場賓客多達600人，幾乎半個演藝圈的人都到場祝賀。綜藝教母張小燕則以證婚人身分現身，透露在2人的眼神可以看得出滿滿的愛，她也以鞋子比喻，「好不好看不重要，穿得舒服才重要」；蕭敬騰爸爸也在台上致詞，感謝親家把女兒交到他們家，還不忘催生，叮囑「你們要添丁。」張小燕透露，她和Summer的父親林光寧是老同事，所以自己算是看著Summer長大的，Summer長大之後，2人也一起共事過，她當時就想，「Summer很能幹、工作很認真，誰將來能當她老公很不容易」，沒想到最後娶Summer回家的是蕭敬騰。張小燕也說，2人剛在一起的時候，大家都不知道他們是否在交往，「不好問，很想知道又怕沒了。」直到之後Summer搬家請吃飯，張小燕才從2人的眼神看出端倪，她想起之前曾在資深女演員楊惠姍和資深導演老公張毅之間看過，「他們那種夫妻之間在一起很久，崇拜和恩愛的眼神，徐乃麟愛罵人，但他看他太太有那種眼神」，在年輕一輩中，修杰楷和賈靜雯夫妻也有這樣的感情，「那個眼神不是一年兩年，很多年後他們還是這樣看，我希望很多年以後，你們請我吃飯，能看到這樣的眼神。」張小燕也說，婚姻不要用大學來比喻，反用鞋子來說，「別人看好不好看不重要，自己穿得舒服最重要，婚姻能夠長久就是當作鞋子來看，變成自己舒服的樣子最重要。」最後她也把Summer交給蕭敬騰，並對著蕭敬騰開玩笑說，「你是會哭的男人，但不要讓Summer哭就好，你自己哭就自己哭。」今天蕭敬騰和Summer的雙親也都現身，蕭敬騰爸爸致詞時，先向林光寧道謝，「謝謝你把你的女兒送給我們家，非常感激你們」，接著轉頭叮嚀蕭敬騰，「要注意一點，你老爸老了，你們要添丁，要有這個希望。」林光寧中風多年，今天坐著輪椅現身，不過同樣親自致詞祝福女兒女婿，同樣讓人看了非常感動。