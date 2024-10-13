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▲修杰楷、賈靜雯出席婚禮。（圖／記者吳翊緁攝）

▲金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）世紀婚禮在今（13）日登場。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲曾國城出席蕭敬騰婚禮。（圖／記者吳翊緁攝）

陳喬恩上個月才和小9歲馬來西亞老公Alan辦完婚禮，今（13）日夫妻倆甜蜜現身蕭敬騰和經紀人Summer的婚禮，明道剛好也是賓客之一，遇到陳喬恩，他笑虧，「這是妳的台北場？」而陳喬恩今穿著寬鬆的亮片洋裝，再度被問到生子計畫，她笑笑揮手避而不答。陳喬恩今和老公Alan現身蕭敬騰婚禮，上個月才剛辦完婚禮的她笑說，「剛好又來沾一次喜氣。」明道見到她還虧，「還以為來參加妳的台北場。」被問到紅包金額，陳喬恩開玩笑說8位數，接著又說是心意，還給新人建議，「酒要喝慢一點，但她（Summer）酒量很好！」之前陳喬恩在IG限時動態回應催生的問題，罕見動怒，「到底女人生不生孩子很重要嗎？妳喜歡妳就去生，不喜歡就不生啊！有很難嗎？」今再度被關心肚皮動靜，她笑笑揮手離開，並未回應。蕭敬騰和Summer婚禮眾星雲集，包括曾國城、徐乃麟、吳宗憲、舒淇、陳喬恩、明道、李李仁陶晶瑩夫妻、修杰楷賈靜雯夫妻、方芳芳、郭台銘妻子曾馨瑩、小禎、王偉忠、蔡康永、唐綺陽、林熙蕾夫妻等人都到場。