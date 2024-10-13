樂天桃猿今（13）日在主場桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅，進行背水一戰。樂天集團創辦人三木谷浩史也到場觀賽，並親自回應轉賣傳言。此外，根據聯盟官方給出統計資訊，本場比賽一共吸引12,520名觀眾進場，成為史上第7場觀眾數破萬的季後挑戰賽。
首戰攻蛋無緣寫紀錄 連續兩場破萬人
統一7-ELEVEn獅昨（12）日以台北大巨蛋為主場，迎戰樂天桃猿，進行季後挑戰賽，也是中職首次在大巨蛋舉辦季後賽。該戰總計一共湧入15,209人，是史上第6場觀眾數破萬季後挑戰賽，但可惜沒有超過17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。
今（13）日移動到桃園棒球場進行第2戰，總計吸引12,520名觀眾進場。特別的是，集團創辦人三木谷浩史親自來到場邊觀賽。
針對媒體詢問日前球團在尋求轉賣的傳言，三木谷浩史表示：「目前沒有這個考慮，相信樂天可以成為帶領台灣棒球的一分子，希望大家多多支持我們。」並特別稱讚球員本場表現：「今天現在氣氛很好，球員的活躍感也非常特別，希望可以順利拿到勝利，一定要打進總冠軍戰。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
統一7-ELEVEn獅昨（12）日以台北大巨蛋為主場，迎戰樂天桃猿，進行季後挑戰賽，也是中職首次在大巨蛋舉辦季後賽。該戰總計一共湧入15,209人，是史上第6場觀眾數破萬季後挑戰賽，但可惜沒有超過17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。
今（13）日移動到桃園棒球場進行第2戰，總計吸引12,520名觀眾進場。特別的是，集團創辦人三木谷浩史親自來到場邊觀賽。
針對媒體詢問日前球團在尋求轉賣的傳言，三木谷浩史表示：「目前沒有這個考慮，相信樂天可以成為帶領台灣棒球的一分子，希望大家多多支持我們。」並特別稱讚球員本場表現：「今天現在氣氛很好，球員的活躍感也非常特別，希望可以順利拿到勝利，一定要打進總冠軍戰。」