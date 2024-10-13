我是廣告 請繼續往下閱讀

▲季後挑戰賽G2，樂天桃猿林泓育在3局下敲出二壘安打，一棒送回3名壘上跑者。（圖／記者林柏年攝）

樂天桃猿今（13）日在主場桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅，進行背水一戰。統一7-ELEVEn獅昨（12）日以台北大巨蛋為主場，迎戰樂天桃猿，進行季後挑戰賽，也是中職首次在大巨蛋舉辦季後賽。該戰總計一共湧入15,209人，是史上第6場觀眾數破萬季後挑戰賽，但可惜沒有超過17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。今（13）日移動到桃園棒球場進行第2戰，總計吸引12,520名觀眾進場。特別的是，集團創辦人三木谷浩史親自來到場邊觀賽。針對媒體詢問日前球團在尋求轉賣的傳言，三木谷浩史表示：「」並特別稱讚球員本場表現：「今天現在氣氛很好，球員的活躍感也非常特別，希望可以順利拿到勝利，一定要打進總冠軍戰。」