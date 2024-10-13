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▲王心凌Sugar High2.0世界巡迴演唱會誠意滿滿，粉絲紛紛大讚「神級演唱會！」（圖／天晴娛樂、寬宏藝術）

甜蜜天后王心凌一連兩天登上小巨蛋舉辦「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」，此次2.0版本製作規格全面升級，燈光、音響、舞台、機關、視訊、美術驚喜不斷，加上各種在小巨蛋首見的舞台效果與特殊機關，讓看完首場的歌迷驚嘆不已。寵粉的王心凌昨（12）日還因為台下觀眾不斷高喊安可，因此重返舞台接受歌迷點歌，還和曾合演電視劇《天國的嫁衣》的演員明道合唱主題曲〈花的嫁衣〉，最後超時3分鐘挨罰10萬，不過主辦單位寬宏藝術也大氣直呼：「值得！」王心凌此次演「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」的歌單、音樂、舞蹈編排通通升級，造型一套美過一套，首場的演唱實力與女神魅力，讓演唱會是好評不斷，現場萬名觀眾跟著甜蜜天后一同沈浸在Sugar Land中，粉絲都說：「太值得一看再看啦！」首場演唱會尾聲，歌迷更是不肯離開，在台下高喊「安可」，王心凌得知後重返舞台接受歌迷點歌，所有藝人好友也都留到最後沒有提早離席，明道更在VIP席拿起麥克風和她一起合唱〈花的嫁紗〉，「程海諾」和「小艾青」的合唱畫面，讓粉絲大呼：「太經典了！」眼看時間逼近11點，歌迷依舊捨不得王心凌離開，最後她又唱了A-Lin的〈有一種悲傷〉，直到晚上11點03分王心凌終於下台，但仍因超時3分鐘，遭罰款10萬元，不過主辦單位寬宏藝術霸氣表示：「值得！」王心凌2.0版本的演唱會也確實大獲好評，粉絲紛紛大讚，從開場到結束毫無冷場，「神級場景演唱會！」今天是演唱會第二天，王心凌開場便率領20位舞者從天而降，以新歌〈BITE BACK〉揭開序幕，連番獻唱多首經典歌曲，快慢歌曲一首接一首，歌迷們也隨著音樂情感起伏，陶醉其中。王心凌演唱會所有曲目都搭配著嶄新的視覺效果，中場王心凌更搭上全新「Sugar Land夢幻棒棒糖飄浮島」遨遊小巨蛋。今天她也同樣將35首新歌、經典歌曲唱好唱滿，讓歌迷們大飽耳福，在演唱〈不哭〉、〈愛太空〉等歌曲時，還換上全新服裝「耀黑時尚女伶」，甜美氣質的造型，讓粉絲眼睛一亮！王心凌在演藝圈人緣非常好，今天同樣有許多大咖藝人到場支持，包含蘇打綠小威、蘇打綠阿龔、蘇打綠馨儀、江美琪、楊千霈、JR、藍鈞天、孫總、張棋惠、嘻小瓜、黃氏兄弟、柏霖、張若凡、晨悠、VCR演員劉曜誠+賴艾拉、及MV導演陳奕仁導演、黃中平導演都現身，就是要力挺王心凌到底。