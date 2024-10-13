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▲現場有許多演藝圈人士都到場祝福蕭敬騰和Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer今（13）日在台北萬豪酒店補辦婚禮，現場邀請眾多親朋好友到場，賓客人數多達600人，幾乎一半的演藝圈人士都到場了。婚禮到了中段，來賓也都在現場玩瘋，不只Energy坤達、柯震東和王子在現場大跳夯曲〈星期五晚上〉的16蹲，周興哲和庾澄慶（哈林）在台上獻唱歌曲祝福新人。蕭敬騰和Summer補辦婚宴，邀請許多演藝圈大咖到場，他們透露，這場是「以婚禮為名的一場親友會」，希望親友都可以玩得開心，因此沒有特別安排節目。而婚宴到了中段，現場賓客也全都玩瘋，不僅金曲歌王庾澄慶（哈林）登台和蕭敬騰合唱〈情非得已〉；周興哲也上台獻唱婚禮經典歌曲紅髮艾德的〈Perfect〉；坤達、柯震東和王子更大跳〈星期五晚上〉，帶著蕭敬騰一起在台上16蹲。今天蕭敬騰和Summer的世紀婚禮，扣除朋友、廠商贊助，他們仍砸下百萬籌辦，今天現場也眾星雲集，張清芳、舒淇、林熙蕾、吳宗憲、陽帆、Julie、安吉、黃大煒、鍾鎮濤、黃舒駿、方文山、楊祐寧、楊謹華、吳建豪、何潤東、關穎、阿緯、王子、毛弟、艾薇、張懷秋、古巨基、庾澄慶、張清芳、陶晶瑩、李李仁、許茹芸、A-Lin、周興哲、趙岱新、魏如萱、李千娜、黃尚禾、大S、具俊曄、蔡康永、小S、楊麗花、陳亞蘭、藍心湄、陳美鳳、唐綺陽、王偉忠等人都到場獻上祝福。蕭敬騰的乾爹乾媽向華強、向太也到場獻上祝福，透露他們結婚至今已經44年，所以希望蕭敬騰和Summer也可以一路超越他們的44年，白頭偕老到最後。而天王周杰倫缺席婚禮，蕭敬騰透露，其實是因為他9月才發喜帖，太晚通知了，對方的演唱會行程早就已經決定好了，「沒關係，我覺得大家都給我們真誠的祝福。」