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▲季後挑戰賽G2，遭到聽牌的樂天桃猿，今（13）日打線大爆發，合力敲出破紀錄的23支安打，且全場攻下17分，刷新季後挑戰賽紀錄，同時在系列賽續命。（圖／記者林柏年攝）

▲季後挑戰賽G2，樂天桃猿游擊手馬傑森，單場狂敲4支安打，追平季後挑戰賽個人單場最多安打紀錄。（圖／記者林柏年攝）

統一獅推出勝騎士回台南關門！統一7-ELEVEn獅首戰以2：1擊敗樂天桃猿後，率先搶下聽牌優勢，但今（13）日卻慘遭樂天以破紀錄的17：1血洗，系列賽也將延續到G3。本場樂天面臨背水一戰，派出隊內勝投王魔神樂，雖然先發6局被敲6支安打，但沒有失分。對於他先發表現，總教練古久保健二表示：「同時，對於球隊敲出破紀錄的23安以及單場17分，是否會擔心影響下場比賽，古久保表示：「明天統一投手也不好應付，。」另一方面，樂天則是由洋投肯特應戰，肯特在季中才加入樂天，先發8場拿下4勝2敗，本季3度交手統一，拿下1勝1敗，防禦率同樣是優秀的1.80。