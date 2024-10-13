統一獅推出勝騎士回台南關門！統一7-ELEVEn獅首戰以2：1擊敗樂天桃猿後，率先搶下聽牌優勢，但今（13）日卻慘遭樂天以破紀錄的17：1血洗，系列賽也將延續到G3。賽後雙方個別公布G3的先發投手，獅隊派出本季中職勝投王勝騎士，力求回到台南球場完成關門，而樂天則是由肯特應戰，尋求將系列賽扳平。
稱讚魔神樂表現 擔心23安影響手感
本場樂天面臨背水一戰，派出隊內勝投王魔神樂，雖然先發6局被敲6支安打，但沒有失分。對於他先發表現，總教練古久保健二表示：「雖然不是100分，但畢竟一整年的比賽，狀態有好有壞，也有幾次比賽用球數比較多，但就算狀況不好，還是能好好面對打者去對決。」
同時，對於球隊敲出破紀錄的23安以及單場17分，是否會擔心影響下場比賽，古久保表示：「明天統一投手也不好應付，今天打了很多安打，揮棒動作可能會比較大，會針對這部分去提醒，因為還是被聽牌，明天只有拿下勝利一途。」
統一宣布G3將由勝騎士先發，他本季是中職例行賽的勝投、三振雙冠王，且賽季防禦率維持在2.49，本季5次先發對決樂天，拿下1勝1敗，防禦率為較高的3.18。
另一方面，樂天則是由洋投肯特應戰，肯特在季中才加入樂天，先發8場拿下4勝2敗，本季3度交手統一，拿下1勝1敗，防禦率同樣是優秀的1.80。
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本場樂天面臨背水一戰，派出隊內勝投王魔神樂，雖然先發6局被敲6支安打，但沒有失分。對於他先發表現，總教練古久保健二表示：「雖然不是100分，但畢竟一整年的比賽，狀態有好有壞，也有幾次比賽用球數比較多，但就算狀況不好，還是能好好面對打者去對決。」
同時，對於球隊敲出破紀錄的23安以及單場17分，是否會擔心影響下場比賽，古久保表示：「明天統一投手也不好應付，今天打了很多安打，揮棒動作可能會比較大，會針對這部分去提醒，因為還是被聽牌，明天只有拿下勝利一途。」
統一宣布G3將由勝騎士先發，他本季是中職例行賽的勝投、三振雙冠王，且賽季防禦率維持在2.49，本季5次先發對決樂天，拿下1勝1敗，防禦率為較高的3.18。
另一方面，樂天則是由洋投肯特應戰，肯特在季中才加入樂天，先發8場拿下4勝2敗，本季3度交手統一，拿下1勝1敗，防禦率同樣是優秀的1.80。