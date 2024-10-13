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根據韓國貿易、工業及能源部（MOTIE）統計，今年韓國1至9月的出口額達到5088億美元，這個紀錄創下歷年來同期次高的數字，各界高度關注今年韓國出口額是否有機會首度超越日本，專家認為日韓2024上半年出口額差距縮小至歷年來最接近，第4季能否持續保持成長動能將是關鍵。《韓國時報》報導，韓國第3季的出口額比去年同期成長10.7%至1,739億美元，創下政府開始編制相關數據以來的歷來同期次高紀錄。9月的出口額年增7.5%，達到587.7億美元，不僅創下單月歷史新高，也是連續第12個月成長，9月日均出口額也刷新了紀錄，達到29.4億美元。國立忠南大學國際貿易教授趙赫洙（Cho Hyuk-soo，音譯）表示，這些數據引發了各界對韓國今年出口額能否超越日本的熱烈討論。根據統計，今年上半年，韓國與日本的出口額差距已縮小至35億美元，創下歷年來的最小差距。然而，慶熙大學國際商業與貿易教授姜仁元（Kang In-won，音譯）指出，韓國能否在出口額上超越日本，將取決於今年第4季韓國出口是否能夠維持增長勢頭。他補充說，雖然上半年兩國的出口差距縮小，但到了7、8月，差距再次擴大。日本在1-8月的出口額達到4,723億美元，而韓國同期的出口額為4,501億美元。韓國貿易官員表示，若韓國全年出口額能突破7,000億美元，未來幾年內有望超越日本。過去三年，日本的年出口額均超過7,000億美元，但韓國對這一目標抱有樂觀預期。國內外多項經濟指標也顯示，韓國在其他經濟領域開始逐漸超越日本。姜仁元引用韓國央行6月發布的數據指出，2023年韓國的人均國民所得毛額（GNI）達到36,194美元，高於日本的35,793美元。此外，根據洛桑管理學院（IMD）的國家競爭力評比報告，韓國今年排名由去年的第28位上升至第20位，而日本則排在第38位。此外，國際貨幣基金（IMF）也預測，2024年韓國的人均國內生產毛額（GDP）將達到34,165美元，超過日本的33,138美元。