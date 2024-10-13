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▲王心凌攻上台北小巨蛋大秀美腿，現場也有許多大咖好友到場。（圖／天晴娛樂／寬宏藝術提供）

由寬宏藝術主辦的「王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」10月12、13日在台北小巨蛋一連兩天演出，此次2.0版本製作規格全面升級，燈光、音響、舞台、機關、視訊、美術驚喜不斷。而今（13）日王心凌演唱會進行到一半，好友青峰現身，讓現場觀眾驚喜不斷，2人還一起合唱王心凌的出道歌曲〈灰姑娘的眼淚〉，現場歡聲雷動，青峰在中途還驚喜拿出一支玻璃鞋，呼應著歌名，逗得王心凌邊笑邊唱。由於今天演唱會剛好碰上金曲歌王蕭敬騰的世紀婚禮，王心凌和青峰也在台上開玩笑說，要對抗世紀婚禮，笑說要玩「借位接吻」，要在現場喇舌。今天王心凌再度站上小巨蛋舞台，開場率領20位舞者從天而降，以新歌〈BITE BACK〉揭開序幕，連番獻唱多首經典歌曲，快慢歌曲一首接一首，歌迷們也隨著音樂情感起伏，陶醉其中。今晚演唱會上最大亮點，正是特別嘉賓青峰登場，兩人一連合唱三首歌，還在台上喝起「交杯酒」，逗得全場粉絲大樂。青峰今天一上台，便和王心凌合唱她的出道歌曲〈灰姑娘的眼淚〉，唱到一半青峰還拿出玻璃鞋，讓王心凌忍不住笑出來，首次在舞台上合作的2人，唱完歌曲後也在台上打開話匣子，青峰笑說：「唱〈灰姑娘的眼淚〉是我的舞曲初體驗！」王心凌則接說想和青峰合唱〈海妖沙龍〉，青峰笑說：「這麼冷門，你們真的很Cyndi善良（心地善良）！」全場爆笑。接著2人再合唱青峰為王心凌量身創作〈從未到過的地方〉，一連合唱三首歌曲，讓粉絲聽得大呼過癮。而王心凌為了感謝青峰一口答應來助陣，送上印有兩人合照的馬克杯，青峰笑問：「是裝了心凌雞湯嗎？」沒想到杯底對著觀眾，發現兩人的杯底分別出現「續」與「杯」兩個字笑翻全場，王心凌也在台上向青峰邀歌，直說：「寫歌也要續杯了」青峰一口答應，兩位好友也相約演唱會後一定要好好「續杯」一下！由於今天蕭敬騰和經紀人老婆Summer在台北萬豪酒店補辦婚禮，青峰也在台上開玩笑說，要幫王心凌博版面，對抗世紀婚禮，笑說要和王心凌在台上大玩喇舌，「台上初吻就交給我了！」由於王心凌昨日首場因超時3分鐘被罰錢，青峰也自嘲說，「小巨蛋罰錢就問我，我是前輩了」，還說既然超時3分鐘，不如唱滿15分鐘，因為罰的錢都一樣，惹得現場眾人哈哈大笑。