2024MLB季後賽分區冠軍戰，14日國家聯盟1有一場賽事，由大谷翔平領軍的洛杉磯道奇隊，將要和紐約大都會進行系列賽首戰，大都會決定好派出千賀滉大先發，至於道奇也確定將由Jack Flaherty扛下首戰。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
道奇和大都會對決 搶國聯冠軍戰首勝
日籍強投千賀滉大擔綱先發，本季他因傷所苦，例行賽僅僅只出賽1場，但重要賽事還是獲得大都會總教練Carlos Mendoza的信任。千賀的先發局數預計會落在3局、用球數大約45至50球左右，而千賀本人也表示，會做好G5還要先發的準備。
道奇G1則確定將派出Jack Flaherty主投，Flaherty上一次出賽是在分區系列賽G2，當時他面對教士主投5.1局，被敲出5支安打，包含2發全壘打，失掉4分自責分，投出2次三振、1次保送，防禦率為偏高的6.75。
MLB季後賽賽程：
10/14
洛杉磯道奇 VS 紐約大多會（8：15）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日籍強投千賀滉大擔綱先發，本季他因傷所苦，例行賽僅僅只出賽1場，但重要賽事還是獲得大都會總教練Carlos Mendoza的信任。千賀的先發局數預計會落在3局、用球數大約45至50球左右，而千賀本人也表示，會做好G5還要先發的準備。
道奇G1則確定將派出Jack Flaherty主投，Flaherty上一次出賽是在分區系列賽G2，當時他面對教士主投5.1局，被敲出5支安打，包含2發全壘打，失掉4分自責分，投出2次三振、1次保送，防禦率為偏高的6.75。
MLB季後賽賽程：
10/14
洛杉磯道奇 VS 紐約大多會（8：15）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。