2024年中華職棒季後挑戰賽開打，14日統一獅將在台南棒球場和樂天桃猿繼續進行5戰3勝的系列賽對決，樂天桃猿上一場以17：1大勝，扳平戰局，目前系列賽追成1：2。G3統一先發投手為勝騎士（統一）對決樂天的肯特，《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。
⚾G2先發投手資訊
統一宣布G3將由勝騎士先發，他本季是中職例行賽的勝投、三振雙冠王，且賽季防禦率維持在2.49，本季5次先發對決樂天，拿下1勝1敗，防禦率為較高的3.18。
另一方面，樂天則是由洋投肯特應戰，肯特在季中才加入樂天，先發8場拿下4勝2敗，本季3度交手統一，拿下1勝1敗，防禦率同樣是優秀的1.80。
⚾▍賽事資訊 ▍
Game1▸▸10.12㊅ 17：05 猿vs獅 #臺北大巨蛋
Game2▸▸10.13㊐ 17：05 獅vs猿 #樂天桃園棒球場
Game3▸▸10.14㊀ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
Game4▸▸10.15㊁ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
✪ 本系列採五戰三勝，統一獅1：0領先開打
✪ 臺北大巨蛋 現場售票13:00，開放進場14:00
✪ 台南棒球場 現場售票15:00，開放進場16:00
以下為中職轉播資訊：
⚾有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟
DAZN ：、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：統一
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
⚾網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅
我是廣告 請繼續往下閱讀
統一宣布G3將由勝騎士先發，他本季是中職例行賽的勝投、三振雙冠王，且賽季防禦率維持在2.49，本季5次先發對決樂天，拿下1勝1敗，防禦率為較高的3.18。
另一方面，樂天則是由洋投肯特應戰，肯特在季中才加入樂天，先發8場拿下4勝2敗，本季3度交手統一，拿下1勝1敗，防禦率同樣是優秀的1.80。
⚾▍賽事資訊 ▍
Game1▸▸10.12㊅ 17：05 猿vs獅 #臺北大巨蛋
Game2▸▸10.13㊐ 17：05 獅vs猿 #樂天桃園棒球場
Game3▸▸10.14㊀ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
Game4▸▸10.15㊁ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
✪ 本系列採五戰三勝，統一獅1：0領先開打
✪ 臺北大巨蛋 現場售票13:00，開放進場14:00
✪ 台南棒球場 現場售票15:00，開放進場16:00
以下為中職轉播資訊：
⚾有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟
DAZN ：、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：統一
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
⚾網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅