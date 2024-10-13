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▲城隍廟雙獅相會。（圖／高市府民政局提供）

▲火獅踩街嘉年華市府團隊及左營里長、廟宇代表熱情參與。（圖／高市府民政局提供）

▲火獅燒化是左營萬年季中最具意義的傳統儀式之一。（圖／高市府民政局提供）

為期6天的高雄左營萬年季， 今(13)日迎來活動最後一天壓軸重頭戲，由傳統迓火獅遶境並以踩街方式進行的「火獅踩街嘉年華」，特色藝陣、家將輪番上陣演出；接續於晚間登場的「火獅燒化」，火獅將眾願上達天聽，這是左營萬年季最具意義的傳統儀式之一，象徵著將人們的願望、祝福和對未來的期盼，由火光傳遞天聽。「火獅踩街嘉年華」活動於下午4點在歷史悠久的鳳邑舊城城隍廟埕開演，展現在地文化特色的各式藝陣表演，包括寓意保宅安產的舊城十二婆姐陣、守護左營的清水十八衙役以及承載傳統的左營文武聖殿獅陣。此外，廍後北極殿鍾馗嫁妹和地嶽殿吉勝堂八家將等表演團體，將為火獅開路，消災解厄。隨後，傳統火獅及FRP火獅等共25支隊伍從勝利路出發，形成壯觀的人龍，前往左營孔子廟主舞台。民政局長閻青智表示，火獅燒化是左營萬年季中最具意義的傳統儀式之一，象徵著人們的願望、祝福和對未來的期盼。火獅燒化深刻地表達了我們對美好心願的傳遞以及對天地的感謝，這不僅是屬於左營的珍貴文化遺產，更是我們每一個人的共同記憶，凝聚了在地與社區的情感與精神。在民眾熱烈的歡呼期待聲中，晚間8點，火獅遶境隊伍駐足於左營洲仔清水宮對面廣場，由清水祖師爺與火德星君的見證與祝福下，民政局副局長蔡翹鴻在主舞台上啟動火獅燒化儀式，祈願甲辰龍年帶來幸福和平安萬萬年，國泰民安、風調雨順，高雄無災無難，眾願由火獅上達天聽，高雄左營萬年季活動圓滿落幕，期待明年再相見。