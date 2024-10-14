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▲詹仁雄參加金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）的世紀婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）世紀婚禮在今（13）日登場，現場有600名賓客到場，包括詹仁雄、曾國城、陳喬恩、明道、徐乃麟等人，星光熠熠，據媒體報導，詹仁雄疑似在席間喝得太開心，離場時意外跌倒昏迷，緊急被送往醫院，小16歲的老婆小Mei也火速趕往醫院辦理手續，《NOWnews今日新聞》詢問詹仁雄秘書他目前的身體狀況，對方也回應：「人沒事。」據《壹蘋新聞網》報導，詹仁雄在蕭敬騰婚禮散場時不慎跌倒，當場昏迷，由經紀人蔣承縉將他送上救護車，小Mei接獲消息也立刻趕往醫院急診室辦理手續，在現場焦急等待。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問詹仁雄秘書，他目前的狀況如何？秘書客氣表示：「人沒事，謝謝大家。辛苦各位媒體大哥大姐的關心。」被問到詹仁雄是否已經出院，秘書並沒有正面回答，只希望外界能給詹仁雄以及其家人多一點隱私空間。