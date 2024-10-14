開工打起精神來！若是上班習慣來杯7-11咖啡，「LINE禮物」周一祭出提神打氣買一送一，大杯卡布其諾平均28元、大杯精品美式平均50元，等同另類線上寄杯；全家便利商店周一開跑單品日，單品咖啡第2杯9元；星巴克買一送一連續爽喝近2周，且包含全品項包括星冰樂系列。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月13日至10月19日
◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）
◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）
活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜10月2日至10月15日
◾大杯精品馥芮白第2杯半價，7.5折（原價120元、特價90元）
◾大杯精品拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）
◾英式紅茶2杯50元，7.1折（原價35元、特價25元）
◾四季春青茶2杯50元，7.1折（原價35元、特價25元）
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜10月7日10:00開搶
◾林鳳營全脂鮮乳936ml 2件75折（原價99元、特價74元）
📍APP｜10月14日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）
🟡星巴克
星巴克10月14日至10月25日舉辦「秋日美好境界數位體驗」，天天玩遊戲就可拿到買一送一優惠券，《NOWnews》實測以Google、臉書、LINE帳號登入，不同帳號每天可玩1次，在第2次就抽到「全品項好友分享」優惠券，抽中買一送一機率極高。
👉秋日美好境界🍁數位體驗點此去！
🟡萊爾富
📍門市｜10月9日至10月15日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
可寄杯、跨店領
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可寄杯、跨店領