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▲中國軍事帳號發布的軍演及反台獨海報。（圖／翻攝自中國軍號微博）

中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校宣布，（今）14日將組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，進行「聯合利劍-2024B」演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。綜合中媒、中國軍方帳號報導，李熹強調，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。與此同時，中國人民解放軍新聞傳播中心官方微博「@中國軍號」也發布海報，上頭寫著：「絕不容忍謀獨挑釁！堅決粉碎分裂圖謀！」還在另一則貼文打下：「挑釁越甚，勒得越緊！」先前我國總統賴清德曾於國慶晚會致詞發表「祖國論」，後又在雙十國慶當天發表令人矚目的演說，提到台灣與中國互不隸屬，中國無權代表台灣，當時就有外媒分析，中國可能會在雙十國慶後發動軍事演習，作為對「分裂行為」的回應。在此次軍演行動宣布前，中國外交部、中國國台辦，已接連針對賴清德的言論展開砲轟，批評賴清德鼓吹「新兩國論」，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定，是在變換花樣販賣「台獨」謬論。