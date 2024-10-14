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▲「聯合利劍—2024B」演習區域示意圖。（圖／翻攝自解放軍東部戰區微信）

中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校14日宣布，將進行「聯合利劍-2024B」圍台演習，強力震懾「台獨」分裂勢力的謀「獨」行徑。此事引起外媒關注，除了回顧近期兩岸衝突頻發，也點出中國沒提此波軍演何時會結束。根據《路透社》報導，民主台灣一向被中國視為自己的領土，自從賴清德總統發表雙十國慶演說以來，各界一直對北京是否採取行動表達警惕，而解放軍果然也在14日清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」演習。報導分析，從中國軍方公布的演習地圖來看，軍演將在台灣周圍9個區域登場，2個在台灣東岸，3個在西岸，1個在北部，3個在中國沿海的台控島嶼附近，並引述台灣國防部的回應，強力譴責中方行為，會派遣適切兵力應對。截至發稿時間為止，白宮尚未回應外媒有關置評的要求，但美國上週曾表示，中國沒有理由以賴清德的國慶演講，當作軍事施壓的藉口。鑑於局勢的敏感性，1名不願透露姓名的台灣國安官員告訴《路透社》，他們認為中國正在演習、如何封鎖台灣的港口和國際航道，並在外國軍隊前來援助時擊退對方。報導也提到，今年5月賴清德就職總統後不久，中國就舉行了為期2天的「聯合利劍-2024A」演習，聲稱這是對賴清德就職演說中的「分裂主義內容」做懲罰。而賴清德則重申只有台灣人民才能決定自己的未來，拒絕北京有關主權的主張。