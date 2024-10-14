中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校14日宣布，進行「聯合利劍-2024B」圍台演習，強力震懾「台獨」分裂勢力的謀「獨」行徑。中國官媒《央視》直播了本次軍演，與此同時，《解放軍報》也在14日一早就發表文章嗆聲，稱「冥頑不化難逃覆滅，謀獨挑釁注定失敗」。
《解放軍報》開頭先引述了解放軍東部戰區組織「聯合利劍－2024B」演習的消息，強調統一是歷史大勢與正道，自從1840年鴉片戰爭之後，為了戰勝外來侵略、爭取民族解放、實現國家統一，中華兒女進行了可歌可泣的鬥爭，孫中山率先發出「振興中華」的吶喊，領導辛亥革命取得成功，為實現中華民族偉大復興探索道路，而台灣自古以來就是中國的神聖領土，只是近代被外國侵略勢力侵占，導致台灣民眾深受其苦。
《解放軍報》指出，賴清德對台灣問題「明明白白的歷史經緯」置若罔聞，對海峽兩岸「同宗同源」的事實現況視而不見，還在雙十演說中，處心積慮為分裂國家拼湊依據，強行灌輸其「台獨」主張，重彈「民主對抗威權」的老調，以所謂「民主自由」為幌子，繼續「倚外謀獨、以武謀獨」，企圖將台灣綁上台獨戰車，賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次揭露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心，將為台灣民眾帶來深重災難。
《解放軍報》強調，「台獨」是歷史逆流也是絕路，是台灣陷入兵兇戰危、社會極度撕裂對立、經濟民生嚴重受損的禍根亂源，玩火者必自焚，賴清德和民進黨當局在「台獨」錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊，難逃覆滅的歷史鐵律。而「聯合利劍-2024B」演習再次證明，台獨分裂勢力妄動一分，解放軍的軍事反制就更進一步，勒在台獨分裂勢力脖子上的鏈條就更緊一分，懸在台獨分裂勢力頭上的利劍就更近一寸。
文末作者重申，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，無論賴清德拋出什麼樣的歷史悖論、台獨怪談，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，中國有信心和能力實現祖國完全統一，儘管願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下餘地，解放軍始終強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決反制反擊「台獨」分裂活動和外部干涉，只要「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。
與此同時，中國海警局也透過新聞發言人劉德軍表示，10月14日，中國海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊位台島週邊海域開展執法巡查，環台島巡航管控，並說這是按「一個中國原則」、依法管控台島的實際行動。
除此以外，福建海警14日上午也宣布，組織艦艇編隊位東引島、馬祖島附近海域進行「綜合執法巡查」，重點演練查證識別、登臨檢查、管控驅離等科目，檢驗快速反應、緊急處置能力。
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《解放軍報》指出，賴清德對台灣問題「明明白白的歷史經緯」置若罔聞，對海峽兩岸「同宗同源」的事實現況視而不見，還在雙十演說中，處心積慮為分裂國家拼湊依據，強行灌輸其「台獨」主張，重彈「民主對抗威權」的老調，以所謂「民主自由」為幌子，繼續「倚外謀獨、以武謀獨」，企圖將台灣綁上台獨戰車，賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次揭露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心，將為台灣民眾帶來深重災難。
《解放軍報》強調，「台獨」是歷史逆流也是絕路，是台灣陷入兵兇戰危、社會極度撕裂對立、經濟民生嚴重受損的禍根亂源，玩火者必自焚，賴清德和民進黨當局在「台獨」錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊，難逃覆滅的歷史鐵律。而「聯合利劍-2024B」演習再次證明，台獨分裂勢力妄動一分，解放軍的軍事反制就更進一步，勒在台獨分裂勢力脖子上的鏈條就更緊一分，懸在台獨分裂勢力頭上的利劍就更近一寸。
文末作者重申，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，無論賴清德拋出什麼樣的歷史悖論、台獨怪談，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，中國有信心和能力實現祖國完全統一，儘管願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下餘地，解放軍始終強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決反制反擊「台獨」分裂活動和外部干涉，只要「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。
與此同時，中國海警局也透過新聞發言人劉德軍表示，10月14日，中國海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊位台島週邊海域開展執法巡查，環台島巡航管控，並說這是按「一個中國原則」、依法管控台島的實際行動。
除此以外，福建海警14日上午也宣布，組織艦艇編隊位東引島、馬祖島附近海域進行「綜合執法巡查」，重點演練查證識別、登臨檢查、管控驅離等科目，檢驗快速反應、緊急處置能力。