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▲百靈果凱莉（右）日前在訪談上竟問蔡康永（中）會不會約砲，讓觀眾痛批很不禮貌。（圖／百靈果News臉書）

▲苦苓認為大家如果覺得百靈果的採訪不禮貌的話，應該先看看蔡康永之前怎麼訪問飯島愛的。（圖／苦苓臉書）

▲日本女優飯島愛2001年曾來台宣傳半自傳性小說《柏拉圖式性愛》，2008年12月因肺炎身亡。（圖／新浪娛樂微博）





《百靈果News》主持人凱莉日前訪問蔡康永的影片引起討論，不少人認為凱莉的問題很沒禮貌，留言痛批凱莉沒水準。對此，作家苦苓昨（13）日也在臉書發文，貼出多年前蔡康永訪問日本女優飯島愛的內容，認為當時的蔡康永提問也很冒犯，苦苓直言：「你當然可以幫蔡康永解釋這是為了節目效果，但也就同樣可以為百靈果解釋。我是很討厭滿口髒話啦，不過有時候刻薄比粗鄙更傷人。」苦苓在臉書發文，跟大家討論「訪問者與被訪者的微妙關係」，他表示如果大家覺得百靈果訪問蔡康永不禮貌的話，應該先來看看多年前蔡康永怎麼訪問日本已故女優飯島愛的。苦苓擷取23年前兩人的訪談內容，蔡康永提問飯島愛：「您的暢銷書，是不是以口述方式，由別人代為寫成的？」飯島愛回應：「先生您是不是看我不像是會寫書的人，所以才這樣問？」蔡康永又說：「您的書裡面提到過想輕生，為什麼當初沒有真的輕生呢？」飯島愛也高EQ回答：「先生，難道您一生中，都沒有想死的時候嗎？」當時的蔡康永還露骨的問飯島愛：「妳為何要養小白臉？」飯島愛則機智回應：「能當小白臉也是很了不起的，這樣的男人有獨特的魅力，先生啊 以您的條件，您也大可考慮當小白臉，但嘴要再甜一點。」苦苓表示這段訪問內容取自陳怡如臉書，他想表達的是，「你當然可以幫蔡康永解釋這是為了節目效果，但也就同樣可以為百靈果解釋。我是很討厭滿口髒話啦，不過有時候刻薄比粗鄙更傷人。」苦苓該篇貼文曝光後，也掀起網友熱議，「目瞪口呆。昨天我才跟朋友說蔡康永只敢對台灣人開嘲諷，沒想到也對飯島愛如此無禮」、「飯島愛曾經如此狂電蔡康永啊！真是了不起」、「飯島愛好機智，顯得蔡康永真刻薄」、「如果內容為真，真心覺得飯島愛頗有智慧」、「有一次主持金曲獎也是，批評蔡秋鳳的唱腔，讓大家訕笑，真的很刻薄又沒文化」。