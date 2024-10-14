中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校14日宣布，進行「聯合利劍-2024B」圍台演習，用以震懾「台獨」分裂勢力，明顯針對近期賴清德總統在國慶晚會、雙十國慶的演說而來。就在軍演消息宣布前一天，解放軍東部戰區已公布新的戰訓影片《枕戈待旦》，其中「旦」字的一橫還變成顯眼的台灣地圖。
解放軍東部戰區13日在微博等平台上，發布長約1分01秒的影片《枕戈待旦》，公開陸、海、空訓練畫面，展示解放軍在森林、海面、空中的訓練場景。
此外，出鏡裝備還包括轟-6K轟炸機、戰術彈道導彈、殲-20隱身戰機、殲-10戰機、兩棲登陸氣墊船、潛艇、運-20運輸機等等，大秀軍事肌肉。
在最後的海報裡，枕戈待旦的「旦」字，中間一橫還化作紅色標示的台灣地圖，並配文宣言：「頭枕波濤，執戈仗劍，倚待長空，徹旦秣馬。東部戰區部隊—全時待戰，隨時能戰」。有中國民眾在影片下方留言，認為影片時長對應的含意正是「統一」。
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此外，出鏡裝備還包括轟-6K轟炸機、戰術彈道導彈、殲-20隱身戰機、殲-10戰機、兩棲登陸氣墊船、潛艇、運-20運輸機等等，大秀軍事肌肉。
在最後的海報裡，枕戈待旦的「旦」字，中間一橫還化作紅色標示的台灣地圖，並配文宣言：「頭枕波濤，執戈仗劍，倚待長空，徹旦秣馬。東部戰區部隊—全時待戰，隨時能戰」。有中國民眾在影片下方留言，認為影片時長對應的含意正是「統一」。