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▲宇珊（左）和黃豪平（右）主持的《不正常愛情研究中心》今年入圍廣播金鐘。（圖／宇珊臉書）

▲宇珊的隱形內衣竟裂開斷成兩半，她也主動貼出照片讓粉絲笑翻。（圖／宇珊臉書）

女星宇珊（劉宇珊）過去曾是女團「Popu Lady」的成員，現轉當主持人、演員，依舊活躍於演藝圈。宇珊主持的Podcast節目《不正常愛情研究中心》今年也首度入圍第59屆廣播金鐘生活風格節目獎，她12日盛裝出席頒獎典禮，雖然沒獲獎仍感到光榮，但宇珊自爆，自己在當晚連續發生4個意外，不僅差點弄丟婚戒、趕不上開場，就連貼身的「隱形內衣」也突然斷掉，讓人瞠目結舌。「59th廣播金鐘獎槓龜了，第一次入圍也是第一次參加金鐘獎，很特別的體驗但也好多意外插曲」，宇珊昨（13）日在臉書發文，寫下自己入圍、參與金鐘獎的感言，她說當天晚上其實還發生了很多意外插曲，包含「隱形內衣斷裂」、「婚戒、工作飾品差點丟失」、「差點趕不上拍照」、「差點趕不上開場」。不過宇珊說她很開心podcast在今年被納入了獎項內，她和夥伴也突破重重困難擠進僅有的5個入圍名額，已經很不容易了，「看到整場都是為了做好作品在堅持努力的演藝工作人員們，覺得非常榮幸可以跟大家一同在這個最高殿堂，最後謝謝我的夥伴豪平，謝謝你信任我，我們明年再戰！其他感言先保留，下次站在台上講！」宇珊也分享現場多張美照，只見她身穿水藍色禮服搭配白色高跟鞋，復古氣質感滿滿，當天宇珊坐在「國師」唐綺陽的旁邊，兩人因此交換了聯絡方式。宇珊還搞笑貼出斷掉的隱形內衣照片，矽膠材質竟裂成兩半，讓粉絲感到不可思議，大家也紛紛留言鼓勵宇珊：「一路走來你都超不容易的啊，我們都看好妳」、「能入圍很不容易了，相信下次機會就是你的」、「宇珊昨天超漂亮的」。