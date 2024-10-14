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MLB美國職棒大聯盟國聯分區冠軍戰G1，洛杉磯道奇隊對決紐約大都會，大都會本場比賽在客場派出千賀滉大出戰，但這位日籍投手控球完全失準，投不滿2局就退場，2局下被大谷翔平敲出帶有打點的安打後就被換下場。而在前兩戰有些小低潮的大谷，此役則找回狀態，目前已有2安2打點，目前道奇隊6：0領先。此役道奇隊先發投手大谷翔平擔任第一棒指定打擊，他在主場對戰大都會先發投手千賀滉大，這也是這兩位日籍好手生涯首次的MLB季後賽對決。大谷翔平在與聖地牙哥教士隊的分區系列賽中，5場比賽打擊率為2成， 共擊出4支安打，1發全壘打，打回4分打點。千賀滉大在談到對戰大谷的策略時笑著表示，他認為沒有人會在賽前說這些，但也表示會盡自己最大的努力去做能做的事。這一場比賽千賀滉大控球完全失準，1又1/3局就投出4次保送，先在第一局被Max Muncy敲出2分打點安打，次局又在得點圈有人時被大谷翔平敲出帶有打點的安打，被換下場。這也是大谷在國聯冠軍戰的首安。4局下，大谷翔平面對大都會第三任投手David Peterson，對一顆80 mph的曲球出手，敲出二壘安打，送回壘上的Tommy Edman，之後他自己也被Freddie Freeman打回來得分，道奇隊6：0領先。