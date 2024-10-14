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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯冠軍戰，今（14）日洛杉磯道奇主場迎戰紐約大都會，MLB官網也特意找來45專家與記者來預測結果，令人意外的是大多數的專家與記者都預測大都會能夠奪下國聯冠軍，Francisco Lindor也被視為國聯冠軍賽MVP的有力競爭者。MLB官網邀請的45名專家與記者，其中有26人看好大都會能夠以4：2晉級國聯冠軍戰，他們認為大都會先發輪值戰力完整，道奇牛棚戰力雖優於大都會，但先發投手戰力不足，牛棚投手的壓力比遠超於大都會，面對狀態火熱的大都會打線，潛在一定的風險。Lindor今年季後賽出賽7場，27支7支、包括1轟，貢獻6分打點，打擊三圍.259/.382/.481，在國聯分區系列賽G4，Lindor敲出關鍵滿貫砲，幫助大都會逆轉費城人，最終大都會以3:1淘汰費城人，晉級國聯冠軍戰。在預測國聯冠軍戰MVP部分，Lindor以15票力壓大谷翔平的8票，專家Brian McGrath認為，大谷翔平可以說毫無懸念拿下國聯MVP，但Lindor會帶領大都會打進世界大賽，並贏下國聯冠軍賽MVP。