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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演。對此國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，將派遣適切兵力應對，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。國防部指出，總統賴清德國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志；更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等面向合作，共同追求和平共榮，均為正面與積極的主張，中共所稱「挑釁滋事」完全背離事實。國防部強調，「加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；更不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮我國際生存空間。國防部說明，面對敵情威脅，全體國軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，持續增強嚇阻戰力、深化官兵愛國信念，以建構可恃軍事力量及防衛韌性，有能力、有決心、有信心確保國防安全。