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洛杉磯道奇隊今（14）日傳來壞消息，在國聯冠軍戰的26人名單中，牛棚左投Alex Vesia和內野大將Miguel Rojas兩人都被移出名單，取而代之的是後援右投哈尼威爾（Brent Honeywell Jr.）與金手套外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）。Vesia是球隊重要牛棚戰力，季後賽目前出賽3場投了3局，防禦率還是完美的0。但在分區系列賽第5戰第7局，他在三振掉Jackson Merrill之後，突然感到不舒服，之後被換下場。總教練Dave Roberts賽後表示，Vesia是肋間拉傷，確定缺席國聯冠軍戰。但Roberts也說如果之後道奇打進世界大賽，Vesia將有望回歸。而Rojas則是一直在處理左大腿拉傷的問題，這導致他錯過了對戰士隊的最後兩場比賽，他的位置被Kike Hernandez取代，後者在這兩場比賽中擊出3支安打，其中包括第5場比賽中的關鍵全壘打。「他顯然是我們球隊的重要組成部分，」Roberts談到Rojas的情況時說，這位游擊手是可以上場的，但考慮到他對球隊的貢獻，球隊必須要有所取捨，以他的身體狀況為優先考量。